En 2019 Emma Watson interpretó a una de las hermanas March en Mujercitas. La adaptación realizada por Greta Gerwig a partir de la novela de Louisa May Alcott fue muy aclamada: desde luego mucho más que la anterior producción de Watson, el remake de La bella y la bestia. En cualquier caso era síntoma de que la carrera de la actriz de Harry Potter tenía buena salud, pero entonces los proyectos dejaron de llegar.

Fueron pasando los años desde Mujercitas y Watson no reapareció en ninguna otra película o serie, como no contemos el especial de HBO Max Regreso a Hogwarts que inauguró 2022. La actriz también se alejó de la vida pública, bañándose en el misterio. Muchos fans se preguntaban qué había ocurrido con Watson, y de pronto la actriz ha querido lanzar un poco de luz sobre lo ocurrido desde 2019: cerca de cuatro años en los que no ha habido ni rastro de ella en los medios.

Este periodo ha estado marcado por el COVID-19, pero ha habido mucho más. Aprovechando que acaba de cumplir 33 años, la actriz ha acudido a Instagram para hacernos un update. “Ya van 33 años. Santo cielo”, empieza, para a continuación marcarse un largo texto donde repasa algunas de las experiencias que ha tenido desde Mujercitas. “Me alejé de mi vida, aprendí a surfear (mal), monté a caballo (eso me fue mejor), hice mucha terapia (¡SÍ, terapia!)”, escribe. “Estreché lazos con mi hermano. Adopté a Sofía en México, que más que un perro es un ángel”.

Watson a continuación se acuerda de Regreso a Hogwarts. “Grabamos una reunión de Harry Potter. Dije adiós a mi abuela y a mi abuelo. Lancé un fondo de inversión ambiental de mujeres. Jugué al Pickleball con Sugar Ray Leonard e incluso jugué al golf e intenté hacer que mis amigas aprendieran. Me corté la uña del pulgar intentando cocinar para mí y durante meses solo pude trabajar con una sola mano”.

Emma Watson tiene mucho que contar

“Me sentí muy triste y enfadada por muchas cosas. Aprendí más sobre el amor y ser mujer”. Regreso a Hogwarts, en otro orden de cosas, antecedió otra entrega de Animales fantásticos que no cuajó en taquilla, y convenció a Warner de probar a desarrollar una serie que adapte de nuevo los libros de Harry Potter, luego de la querida franquicia cinematográfica que lanzó la carrera de Watson. La actriz no ha hecho mención alguna a este nuevo proyecto.

“Dirigí mi primer anuncio. Esta fotos me las hicieron en mi cumpleaños el año pasado, pero no estaba lista para salir de mi burbuja COVID”, escribe sobre la imagen que acompaña la publicación. “Gracias a las brujas de mi aquelarre que fueron cruciales para ayudarme a ser quien soy ahora. Sois mis Vengadoras, sois lo más y me inspiráis”.

Watson se acuerda de su hermano y de las amistades que le han apoyado este tiempo. “Gracias a Alex Watson por ayudarme a encontrar las cosas más desafiantes, con el tiempo, increíblemente divertidas. Gracias, Jessica Diehl, estoy obsesionada contigo. Gracias a las increíbles Thea Beauty, Mack Breeden, Story Slaughter, Lauren Meyering y Daniel Moon”. La actriz no dice si tiene algún proyecto entre manos para volver a ponerse delante de las cámaras, y desde luego no parece que sea así.

