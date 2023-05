La actuación es un oficio vocacional. Lo dicen por activa y por pasiva los intérpretes a los que a menudo se les pregunta sobre cuándo decidieron ser artistas. "Siempre lo supe". "Empecé a hacer teatro y me enamoré". "Lo descubrí en el instituto". Sin embargo, no toda estrella supo desde su más tierna infancia o adolescencia que quería dedicarse al cine.

Incluso quienes mostraban pasión por la profesión de actor tenían también otras inquietudes y, por ello, muchas estrellas de Hollywood tienen en su haber titulaciones universitarias sorprendentes que nada tienen que ver con la actuación. Recopilamos las carreras más inesperadas de tus intérpretes favoritos, varias con el aval de la Ivy League.

Natalie Portman (Psicología)

Natalie Portman Cinemanía

Portman fue niña prodigio, pero también una empollona (dicho por ella) para quien la enseñanza siempre fue una prioridad. De ahí que Natalie Portman se tomara un descanso en su carrea como actriz para acudir a la Universidad de Harvard, donde se doctoró en Psicología en 2003 (se rumorea que coincidió con Mark Zuckerberg, algo que ella siempre ha negado).

Eso sí, le tocó compaginar los deberes con el rodaje de las películas de Star Wars y de ahí la foto que acompaña a estos párrafos, donde la vemos estudiando en el set. Además, la actriz habla inglés, hebreo, japonés, francés, alemán, árabe y algo de castellano. ¡Ah! Y ha publicado varios ensayos científicos en medios estadounidenses.

Jamie Foxx (Música clásica y composición)

Jamie Foxx Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

Jamie Foxx arrancó pronto en la actuación, pero primero consiguió una beca para estudiar en la United States International University en San Diego, donde se graduó en Música clásica y composición. Eso sí, en sus años de universidad, también empezó a actuar en clubs de comedia, gracias a lo que descubrió su verdadera vocación.

Así, nada más terminar sus estudios, participaría en el programa de sketches In Living Color y, en 1992, debutaría en el cine con la comedia Toys (Fabricando ilusiones), dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robin Williams.

Emma Watson (Literatura inglesa)

Emma Watson Cinemanía

La británica comparte con Hermione Granger, la inteligentísima muggle de Harry Potter, su pasión por los libros. Si en el rodaje de la saga mágica se aprendía los guiones de todos sus compañeros, años después no se conformó con su profesión de actriz y quiso vivir la experiencia universitaria.

Así, en 2014, Emma Watson se graduó en Literatura inglesa en la prestigiosa Universidad de Brown. Ahora, planea regresa a las aulas después de que, durante el confinamiento, volviera a escribir poesía y ensayos. Así, el próximo mes de septiembre tiene previsto empezar un máster en Escritura creativa en la Universidad de Oxford.

Edward Norton (Historia)

Edward Norton Cinemanía | AF archive / Alamy Stock Photo

Edward Norton arrancó su carrera actoral en la segunda mitad de la década de los 90 con títulos tan destacados como Todos dicen I Love You, American History X o El club de la lucha, y, desde entonces, prácticamente no ha parado de actuar. Sin embargo, antes de decantarse por la interpretación, le dio tiempo a pasar por clase.

Y no cualquier clase. El actor se graduó en Historia en la Universidad de Yale. Además, habla japonés con fluidez y, durante sus años de facultad, trabajó un tiempo en el país nipón para la compañía de su abuelo.

Lisa Kudrow (Biología)



Lisa Kudrow Cinemanía

Ya lo dijo David Schwimmer en varias entrevistas al referirse a Lisa Kudrow: hay que ser muy lista para dar vida a un personaje tan excéntrico como Phoebe Buffay y que funcione.

Pues bien, Kudrow es también un cerebrito en las aulas. La actriz de Friends es graduada en Biología por la Universidad de Vassar, en Nueva York, y trabajó con su padre antes de lanzarse a la actuación. En España tenemos a Ana Obregón y en EE UU la tienen a ella.

Rowan Atkinson (Ingeniería eléctrica)

Rowan Atkinson Cinemanía

El personaje de Mr. Bean que lanzó a la fama a Rowan Atkinson no es muy inteligente que digamos. Sin embargo, el actor que le da vida lo compensa con un intelecto brillante. Mucho antes de hacerse famoso, el británico acudió a la Universidad de Newcastle, donde se graduó en Ingeniería eléctrica y electrónica.

Justo después, continuó sus estudios en en el Queen's College, en Oxford, donde hizo el máster de Ingeniería eléctrica. Empezó a trabajar en el doctorado, pero finalmente abandonó este camino para dedicarse a la interpretación, su gran amor.

Rashida Jones (Religión y Filosofía)

Rashida Jones Cinemanía

En 1997, el mismo año en el que debutaría como actriz en la miniserie El último Don, Rashida Jones se había graduado en Religión y Filosofía en la Universidad de Harvard. Por aquel entonces, y pese a venir de una familia de artistas (su padre es el productor Quincy Jones y su madre, la actriz Peggy Lipton), no se planteaba seguir los pasos de sus progenitores.

Curiosamente, fue durante sus estudios en la prestigiosa facultad de Massachusetts cuando la actriz empezó a interesarse por la actuación y terminó formando parte de varios grupos de teatro como el Harvard Radcliffe Dramatic Club.

Bradley Cooper (Estudios ingleses)

Bradley Cooper Cinemanía

Bradley Cooper es una de esas estrellas que parece hacerlo todo bien: sabe liderar noches que se descontrolan como nadie en Resacón en Las Vegas, demostró que es tan buen actor como director en Ha nacido una estrella y el doblaje tampoco se le resiste con Rocket en Guardianes de la galaxia.

Encima, en 1997, antes de triunfar en la actuación, Cooper se graduó en Estudios ingleses en la Universidad de Georgetown. También estudió francés y vivió en Francia durante seis meses. Más tarde, se mudó a Nueva York para enfocar su aprendizaje en la actuación y, el resto, es historia de Hollywood.

Sigourney Weaver (Literatura)

Sigourney Weaver Cinemanía

En 1971, ocho años antes de enfrentarse a los peligros del espacio en Alien, el octavo pasajero, Sigourney Weaver se graduó en Literatura en la Universidad de Stanford, otro de los centros más reconocidos en EE UU, para después hacer el máster en actuación en Yale, donde coincidió con Meryl Streep.

Cabe apuntar que Weaver, lejos de verse como actriz cuando llegó a Stanford, se imaginaba siendo escritora o profesora en un futuro. Su pasión por la literatura es tal que su nombre real es Susan Weaver y se cambió en nombre por Sigourney por un personaje de El gran Gatsby.

Cole Sprouse (Arqueología)

Cole Sprouse Cinemanía

Cole Sprouse empezó en la actuación junto a su hermano Dylan siendo tan solo un niño, con papeles en Friends, Un papá genial y, más adelante, en el fenómeno de Disney Channel Hotel, dulce hotel. Por ello, cuando cumplió la mayoría de edad, se planteó si la interpretación era lo que realmente quería hacer el resto de su vida.

Por las dudas, se mudó a Manhattan para estudiar Arqueología en la Universidad de Nueva York, graduándose 2015. Durante sus estudios, participó en excavaciones en Europa y Asia durante el verano. Ross Geller hubiera preferido que su hijo Ben siguiera sus pasos y estudiara Paleontología, pero estaría orgulloso igualmente.

Danica McKellar (Matemáticas)

Danica McKellar Cinemanía

La actriz que dio vida a Winnie Cooper en Aquellos maravillosos se tomó un descanso de la actuación para meterse de lleno en otra de sus pasiones: los números. Se graduó en Matemáticas (summa cum laude; es decir, con los máximos honores) en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles.

Para que nos hagamos una idea, esta cerebrito tiene un teorema matemático con su nombre y ha publicado varios libros explicando por qué las matemáticas pueden ser divertidas.

Ken Jeong (Medicina)

Ken Jeong Cinemanía

Cuando uno se hace famoso en títulos como Lío embarazoso, Resacón en Las Vegas, Loca obsesión o la serie Community, es poco probable que sus seguidores lo imaginen trabajando de médico. Sin embargo, Ken Jeong fue un 'pre-med' (término que se utiliza en los EE UU para describir el estudio que precede a la carrera de Medicina) en la Universidad de Duke.

En 1995, finalmente se graduaría en Medicina por la Universidad de Carolina del Norte. Curiosamente, siempre hizo comedia y la compaginó con su residencia en medicina interna en el hospital Oshsner, en Nueva Orleans. En 2018, el actor detuvo su show de stand-up para socorrer a un miembro de la audiencia que empezó a convulsionar (vía The Washington Post).

Mayim Bialik (Neurociencia)

Mayim Bialik Cinemanía

Los millennials la conocen por Blossom, pero pocos saben que, tras terminar la serie que la lanzó a la fama siendo tan solo una adolescente, Mayim Bialik decidió centrarse en su carrera universitaria en UCLA. La habían aceptado en Yale y en Harvard, pero prefirió quedarse cerca de sus padres.

En 2007, la actriz se doctoró en Neurociencia con una tesis sobre el hipotálamo y el trastorno obsesivo-compulsivo en el síndrome de Prader-Willi. Curiosamente, se trata de un título similar al de su personaje en Big Bang, Amy Farrah Fowler, que era neurobióloga. Además, Bialik ha escrito varios libros sobre cambios emocionales en los niños y su relación con los padres.

Hugh Jackman (Comunicación)

Hugh Jackman Cinemanía

Hugh Jackman saltó a la fama internacional sacando las garras de adamantium de Lobezno, pero antes, en 1991, se había graduado en Comunicación en la Universidad Tecnológica de Sídney. Tras su etapa universitaria, Jackman empezó a hacer pequeños trabajos para poder costearse las clases de actuación en el Actors Centre Australia.

Es así como la vocación de actor pudo más que sus ganas de comunicar, como les ha pasado a tantos otros. Y cuando decimos tantos otros nos referimos a George Clooney, que empezó a estudiar Periodismo en la Universidad de Kentucky, pero lo dejó para que no lo compararan con su padre, el presentador Nick Clooney; y a su buen amigo Brad Pitt, que también se apartó de esta misma carrera dos semanas antes de terminarla en la Universidad de Misuri.

Ashley Judd (Estudios Franceses y Administración)

Ashley Judd Cinemanía

No exageramos si afirmamos que Ashley Judd es una de las actrices más preparadas que hay en las colinas de Hollywood. Se graduó en Estudios Franceses en la Universidad de Kentucky en 1990, para dos décadas más tarde estudiar un máster en Administración pública en Harvard.

Durante sus estudios en Kentucky, además de graduarse en Estudios Franceses (era su 'major', el área general de estudio), sacó varias especialidades ('minor') en Antropología, Historia del arte, Estudios de las mujeres y, por supuesto, Teatro.

David Duchovny (Estudios ingleses)

David Duchovny Cinemanía

Antes de resolver casos paranormales en Expendiente X, David Duchovny fue un estudiante de la Ivy League. El actor se graduó en Estudios ingleses en la prestigiosa Universidad de Princeton.

También comenzó un doctorado en Literatura en la Universidad de Yale, pero nunca llegó a acabarlo porque descubrió su pasión por la actuación. Ha asegurado en numerosas entrevistas que su madre sigue cabreada porque no terminara este doctorado.

Jodie Foster (Literatura)

Jodie Foster Cinemanía

Pese a haberse dedicado a la actuación desde jovencísima (tenía 12 años cuando la nominaron al Oscar por su papel en Taxi Driver), a Jodie Foster siempre se le han dado bien los estudios, tal y como ella misma ha confesado en varias entrevistas. Tanto es así que se graduó con honores en Yale, donde se sacó la titulación de Literatura.

"Elegí Yale por la escritura y la literatura; no me mueve lo visual, lo que me inspira son las palabras y la ficción", contaría (vía Biography). Además, se le dan especialmente bien los idiomas, y ganó fluidez en francés en Yale, además de estudiar alemán e italiano.

John Krasinski (Estudios Ingleses)

John Krasinski Cinemanía

Mucho antes de lidiar con Michael Scott en The Office o lanzarse a la dirección con Un lugar tranquilo, John Krasinski fue a la universidad. Y no a cualquier universidad, sino a otra de las más rimbombantes del país: Brown. Tan orgulloso está de su facultad que, durante su discurso para los graduados en 2019, afirmó que el centro fue "la piedra angular de mi vida y mi carrera".

Allí cursó Estudios Ingleses, graduándose con honores. La estrella también ha desvelado que, durante su estancia en Brown, tuvo Comedia y Escritura como asignaturas extras y llegó a trabajar de becario en el late night de Conan O'Brien.

