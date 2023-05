"Le exijo que me pida perdón": el duro ataque de Villacís a Podemos en el debate a la alcaldía de Madrid

El único debate a seis a la alcaldía de Madrid, que se ha emitido este lunes por la noche en Telemadrid, se ha tornado tenso y bronco, con constantes reproches entre los candidatos y algún que otro rifirrafe, como el que han protagonizado la actual vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el candidato de Podemos a la alcaldía, Roberto Sotomayor.

En un momento del debate, la vicealcaldesa ha cargado contra Podemos por el escrache que sufrió hace cuatro años a manos de Alejandra Jacinto, actual candidata de ese partido a la comunidad de Madrid.

"Esta mujer violenta me hizo hace cuatro años un escrache cuando estaba embarazada de 9 meses. No lo voy a olvidar en mi vida, pero es que además llevo cuatro años esperando encontrarme con alguien de Podemos porque creo que llegáis tarde para pedirme perdón", le ha espetado a Sotomayor.

"Esta gente que habla de derechos humanos son gente violenta y gente de la que no he escuchado una palabra de disculpa todavía a día de hoy. Demuestra que eres feminista, Sotomayor y empieza por pedirme disculpas. No te lo pido, te lo exijo. Sé que no lo vas a hacer porque sois feministas de pacotilla, sois comunistas de chalé, revolucionarios sin revolución, pero si tienes algo de dignidad me gustaría que encontrases el momento para pedirme disculpas".

El candidato de la formación morada, por su parte, ha evitado entrar en un enfrentamiento directo con la vicealcaldesa por este asunto, aunque le ha reprochado lo siguiente: "Llevas un minuto y diez y no has hablado nada del tema, fíjate lo que te importa Madrid".