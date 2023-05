El vehículo conducido por Baltar a 215 km/h en Zamora fue captado por otro radar una hora antes en Ourense

El vehículo que conducía el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, el día que fue interceptado a 215 km/h en Zamora fue captado en el mismo recorrido de la autovía A-52 sentido Madrid por un radar, cuando circulaba a la altura del municipio de Allariz (Ourense), dos infracciones que sucedieron con menos de una hora de diferencia pero a 139 kilómetros de distancia una de la otra.

Según ha adelantado este lunes Radio Ourense-Cadena SER, el coche oficial de la Diputación ourensana fue captado en la tarde del 23 de abril, a las 17.44 horas, circulando a 173 kilómetros por hora en el kilómetro 210 de la A-52, en Allariz. Poco menos de una hora después, el vehículo, conducido por Baltar, era cazado a 215 kilómetros por hora en la misma autovía, en Zamora.

En el momento en el que pararon el vehículo, los agentes que realizaban el control de velocidad no disponían de la certificación del margen de error del medidor de velocidad, por lo que pusieron una multa de 600 euros que, con el pronto pago, quedó en 300 euros y seis meses de detracción del carné. Sin embargo, posteriormente, Baltar fue citado a un juicio rápido al considerar que la infracción implicaba un delito, al superar en 80 kilómetros por hora la velocidad máxima de la vía.

Aunque Baltar reconoció la infracción administrativa, abonando la multa, y atribuyó los hechos, en un comunicado, a un "despiste", en el juicio rápido ante el titular del Juzgado de Primera Instancia instrucción de Puebla de Sanabria, de forma telemática, Baltar se mostró disconforme con la pena que pedía Fiscalía. Con ello, se fijó para el próximo día 31 una vista en el Juzgado de lo Penal por estos hechos, tras la celebración de las elecciones municipales.

Mientras Baltar espera esta vista, ha salido a la luz una segunda sanción en esa jornada, una multa de la que el presidente provincial ourensano, en un breve comunicado, ha dicho no tener constancia

"Ni a Manuel Baltar ni a la Diputación de Ourense le consta notificación de la infracción administrativa que recoge esta mañana un medio local", dicta el escrito, en referencia a la Cadena SER ourensana. Con todo, la nota señala que, en caso de recibir la notificación, se actuará "por los cauces oportunos" y, de ser así, "será abonada por el conductor del vehículo".

Las reacciones de la oposición

Tras tener conocimiento de esta información, las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Así, tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego han exigido "la dimisión inmediata" de Manuel Baltar. Los primeros en reaccionar han sido los nacionalistas. El portavoz del grupo provincial del BNG en la Diputación, Bernardo Varela, ha sido tajante al denunciar que el presidente "mintió descaradamente" el 28 abril, cuando fue preguntado en el Pleno Provincial por la situación al respecto de las multas, "por la temeraria conducción de un vehículo público" y lo redujo a un "hecho aislado".

"No puede ser que delante de todos, a la cara, nos dijese que fue un despiste circular a 215 km/h cuando ya sabía que había circulado a 173, ese mismo día, a la altura de Allariz", ha manifestado Varela, tachando la situación de "bochornosa" y asegurando que "solo puede resolverse con la dimisión". Bernardo Varela ha instado a la ciudadanía a "echar fuera a este señor" de la institución provincial en las elecciones de este domingo, lamentando además "no tener respuesta" a la cantidad de multas que se han pagado "por causa del señor Baltar y sus compinches"; una situación que espera que no se vuelva a producir, reiterando que "la dimisión es la única solución para que terminen los escándalos".

En la misma línea se ha manifestado la portavoz del BNG, Ana Pontón, cuestionando "cuántas multas cuesta" cada viaje de Baltar, aparte de "ser un peligro público para la seguridad de las personas".

"¿Cuánto tiempo más van a estar mirando para otro lado Rueda y Feijóo?", ha preguntado la portavoz nacionalista, aseverando que "hay que hacer dimitir a Baltar en las urnas", empleando "la papeleta del BNG" para que "se sienta la indignación ante este tipo de actitudes".

También desde el PSOE han exigido la dimisión del presidente provincial ourensano. "Es una vergüenza y un daño irreversible para la imagen de esta ciudad, de las instituciones y de la política", ha trasladado la secretaria general de la agrupación municipal del PSdeG-PSOE, Natalia González Beneítez, señalando que se trata de "una raya más al tigre" y calificando de "lamentable" que una ciudad como Ourense tenga "unos máximos representantes, a nivel local y provincial que hagan estas cosas", empleando las instituciones como "cortijos particulares".

Por ello, ha apelado a "la justicia democrática" en los próximos comicios: "El único método eficaz cuando alguien ejerce un cargo de esta manera, es que los ciudadanos, que son los que tienen el poder a través de sus votos en las urnas, los quiten". Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, ha señalado que, con esta segunda multa, "se demuestra" que Baltar "miente de modo compulsivo" y que, además, "es un peligro al volante". Motivos por los que cree que "ya no hay justificación" para que sea presidente del PP ourensano, ni de la Diputación "y debe dimitir de modo inmediato".

Villarino ha manifestado, además que, de no ser así, instarán al titular de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, así como al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que "procedan a su cese inmediato de funciones" porque, ha apostillado, si no "la falta de honorabilidad de Baltar teñirá también las siglas del Partido Popular".