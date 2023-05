Adara rompe su amistad con Asraf tras su último encontronazo en 'Supervivientes': "No me lo merezco"

Esta nueva edición de Supervivientes viviendo algunos de los momentos más tensos del programa. Y es que se acerca la recta final de la emisión, y por ello las emociones están a flor de piel.

Si primero fueron Alma Bollo y su hermano, Manuel Cortés, los que protagonizaron uno de los momentos más delicados, ahora han sido Adara Molinero y Asraf Beno. Tras tres meses en la isla, la vida de los concursantes no deja de dar giros.

Así vaticinaba Ion Aramendi el domingo hablando de la ruptura de "dos grandes amigos": "Es noticia de última hora, ha ocurrido hoy mismo. Ojo, porque puede marcar el futuro de algunos supervivientes". Como se puede ver en el avance, Adara y Asraf no dudan en pelearse sin importar quién está cerca de ellos.

"No me está molando nada lo que está pasando. Gilipollas no soy, se está acercando la final y a mí que me metan la puñalada a estas alturas...", expresó la influencer con la voz entrecortada, "creo que no me lo merezco".

En el vídeo, se puede apreciar como, mientras el novio de Isa Pantoja no responde, Adara no duda en recriminarle su actitud con ella: "No quiero pensar mal de las personas, pero llevas muchos días diciéndome cositas. Antes de un concurso están las personas para mí".

Era ese el momento en el que Asraf respondía cabreado a la joven: "¿Estás diciendo que yo estoy haciendo esto por el concurso?". El resto de la conversación se desconoce hasta la emisión del programa el próximo martes 23.

Cabe destacar que esta no es la primera pelea a la que se enfrentan el modelo y la influencer. Hace apenas unas semanas era ella quien le dejaba sin comer a él para favorecer a Alma Bollo y Jonan.