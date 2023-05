El fallo garrafal de un concursante de 'El Comodín de La 1' con Lina Morgan

La actriz Lina Morgan fue una de las intérpretes españolas más conocidas popularmente gracias a películas como La tonta del bote o la serie de televisión Hostal Royal Manzanares, emitida en la década de los 90. Sin embargo, un concursante del programa El Comodín de La 1 ha dejado perpleja a la audiencia con un comentario sobre la supuesta nacionalidad de la actriz, que murió en Madrid en 2015 a los 79 años.

La pregunta formulada por el presentador, Aitor Albizua, que ha provocado el error de Juan, el concursante, ha sido la siguiente: "Fue 'La tonta del bote', pero de tonta no tenía nada porque llegó a ser dueña del teatro La Latina".

Además de la opción correcta, Lina Morgan, entre las posibles respuestas aparecían otras tres actrices españolas destacadas, como Ana García Obregón, Rafaela Aparicio y Florinda Chico.

Al ver los cuatro nombres, Juan descartó en primer lugar a Lina Morgan. "No me cuadra porque es estadounidense", aseguró sobre la actriz madrileña.

Ante el comentario de Juan, el presentador no pudo evitar soltar una sonrisa y trató de contenerse para evitar influenciar en el concursante.

Tras pensárselo por unos segundos -y haber utilizado uno de sus comodines-, Juan escogió la opción C, Rafaela Aparicio, que era incorrecta.

"¿Por qué has descartado tan rápido a Lina Morgan?", quiso saber entonces el presentador, después de que el concursante ya hubiese marcado su respuesta. "Porque como es americana no me cuadraba, La Latina está en Madrid, en teoría", insistió el concursante, convencido.

La reacción más contundente vino por parte del acompañante de Juan, que se encontraba entre el público espectador: "Juanín, es Lina Morgan. Es tan española como la tortilla de patata", sentenció.

Tras descubrirse que Lina Morgan era la respuesta correcta, Aitor Albizua trató de excusar al concursante, de 23 años, al señalar que "quizá sea algo generacional".