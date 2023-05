Jordi González reaparece con un proyecto televisivo bajo el brazo que no es para Telecinco

El presentador Jordi González llevaba tiempo alejado de las pantallas de televisión, después de que dejara de presentar formatos en Mediaset de una forma más o menos precipitada.

Ahora, ha acudido como invitado al programa El circ, de TV8, que presenta Frank Blanco y donde ha contado qué tiene entre manos para su regreso a televisión, a donde quiere volver con un proyecto propio.

Jordi González no quiso entrar en muchos detalles porque no es un proyecto que esté ya cerrado, pero se lo ha propuesto a la TV3, la televisión catalana.

El espacio se llamaría El Continental, aunque "no es nada que se haya consolidado, pues está la idea y queremos hacerlo", explicaba el presentador. "Lo que he presentado a TV3 es un programa semanal que se llama El Continental, pero aún no nos han dicho nada".

Lo que sí tiene claro Jordi González es con quién quiere presentar ese formato: Marta Torné. La también actriz es ahora uno de los rostros protagonistas de TV3, donde presenta Euforia, un concurso de talentos musical al estilo de OT.