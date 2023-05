Hace pocos días se hizo viral un vídeo de Raúl Pérez en el que el humorista imitaba al cantante Leiva en Ilustres Ignorantes. Tan bien lo hizo que recibió incluso el reconocimiento del músico, que le definió como "un genio".

Ahora, la cosa ha ido más allá, con un plan para una gamberrada que se le ha ocurrido al compositor, que ha retado a Raúl Pérez a poner a prueba su capacidad para mimetizarse.

"Me has dejado fascinado con tu imitación, he llorado de la risa, me has pillado unos gestos míos de las manos que los odio, cabronazo", reconocía el cantante sobre la imitación de él que hizo Pérez en el programa de Movistar+.

"Te propongo una cosa ¿por qué no en una entrevista futura de estas que tengo por radio la haces tú, hacemos una chiquillada, que no se ofenda el periodista, nos juntamos y haces tú la entrevista, a ver si te pillan, eso va a marcar el verdadero nivel de imitación", decía a continuación Leiva, retando a Raúl Pérez a poner a prueba sus capacidades.

Lejos de amilanarse, Raúl Pérez dijo que sí. En una respuesta por Twitter, el humorista e imitador respondió: "¡¡Hagámoslo… como si fuéramos a morir mañana!! ¡Y subo la apuesta cerrando con un dueto!".

¡¡Hagámoslo…como si fuéramos a morir mañana!! ¡Y subo la apuesta cerrando con un dueto! 🤟🏻😍😍#Estoysintiendolallamada https://t.co/gDzND5otCw — Raúl Pérez (@raulperez_76) May 18, 2023

Ahora solo queda por saber cuál será esa futura entrevista y a qué periodista le toca el reto de descubrir si está siendo objeto de esa "chiquillada" de los dos artistas.