Tamara Falcó sorprende en 'El Hormiguero' con un look nupcial de Cortefiel

No ha sido una buena semana para Tamara Falcó. A menos de dos meses de la celebración de su boda junto a Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón se ha quedado sin vestido de novia. La noticia saltó a la luz cuando la firma que iba a crear el vestido de la hija de Isabel Preysler, Sophie et Voilà, comunicó de manera pública que ya no se encargaría de diseñarlo, pues Falcó y las modistas no habrían llegado a un acuerdo.

A pesar del disgusto, Tamara Falcó ha continuado con sus compromisos laborales. En Instagram ha compartido fotografías de un rodaje profesional y anoche, como cada jueves, acudió al El Hormiguero como colaboradora. En el programa contó su versión de lo que ocurrió con el vestido: "Yo tenía en mente un vestido que había visto desde hacía un montón," recordó. Es por ello, que propuso la inspiración y, tal y como cuenta, esta fue la razón por la que las diseñadoras empezaron a inquietarse. "Fue todo muy incómodo... Lo siguiente que sé es lo del comunicado de prensa", aseguró refiriéndose a la nota de prensa que mandó Sophie et Voilà.

Para acudir al programa de Pablo Motos, Tamara Falcó además sorprendió con un look nupcial, protagonizado por un top precioso de volantes que se vende en Cortefiel y pertenece a su firma de TFP by Tamara Falcó.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

La marquesa de Griñón llevó un top 'off shoulders' blanco con volantes en recorrido por todo el escote. Cuenta con una estructura de cuerpo silueteado, de lo más favorecedora, y está confeccionado con tejido estructurado de viscosa y poliamida. Además incluye cremallera en el centro de la espalda.

Top de volantes de TFP by Tamara Falcó Cortesía

Este top de palabra de honor es ideal tanto para un look veraniego como para un estilismo nupcial diferente y original, siempre que se combine con una parte inferior en blanco, como puede ser una falda o unos pantalones holgados. En el caso de Tamara, ella lo ha llevado con un pantalón ancho estampado de color blanco y naranja con pinzas, que pertenece también a su firma.

El look entero de Tamara Falcó en El Hormiguero Instagram / @tamara_falco

Ambas piezas tienen un precio de 169 € cada una, pero como era de esperar, el efecto Tamara ya ha funcionado y el top ya está agotado y el pantalón está comenzando a quedarse sin 'stock' en algunas tallas.

