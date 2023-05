Eurovisión 2023 ya tiene a su flamante ganadora, Loreen, que se ha llevado por segunda vez el micrófono de cristal. Desgraciadamente, Blanca Paloma se quedó en 17º puesto, a pesar de su impecable voz, coreografía y puesta en escena. Sin embargo, todavía hay posibilidades para España, aunque en otro festival.

Tras el final del famoso certamen, llega el turno del OGAE Second Chance Contest, un concurso online en el que se dan segundas oportunidades a canciones que no fueron elegidas para representar a sus países en Eurovisión.

Este certamen, organizado por el club de fans oficial del Festival de la Canción, está protagonizado por temas que se quedaron a las puertas en sus preselecciones. El año pasado, Ay mamá, de Rigoberta Bandini, fue la elegida de España y quedó tercera.

Este 2023 ha sido Nochentera, de Vicco, quien representará a nuestro país, y lo hace tras conseguir casi 900 puntos de diferencia con Arde, de Agoney, quien quedó realmente segundo en el Benidorm Fest.

El OGAE Second Chance Contest es un festival fundado en 1987 en el que los participantes no realizan sus actuaciones en directo, sino que es una votación hacia las canciones que presentaron. Y lo cierto es que España no ha quedado mal otros años.

Corazón latino, de David Bisbal, fue el tema elegido en 2002 y el que ganó el festival de ese año; en 2004, Mi obsesión, de Davinia, se llevó la segunda victoria de España; y Tu vida es tu vida, de Pastora Soler, lo hizo por tercera vez en 2012.

El resultado no se conocerá hasta finales de año, cuando decidan las votaciones los miembros de los clubs de fans de países participantes y un jurado formado por miembros de los países que no participaron en Eurovisión 2023 y que no organizaron este año una preselección nacional, sino que eligieron a sus representantes de forma interna.