Pipi Estrada ha interrumpido un momento la escaleta de Sálvame para reivindicar su sitio en el programa. El periodista deportivo ha realzado su valor y ha pedido más tiempo para intervenir en la tertulia de Telecinco.

El colaborador estaba hablando de Tamara Falcó antes de poner sobre la mesa su poca participación. "Qué sorpresas te da la vida y cómo te hacen una fotografía de lo que realmente eres. Al grano, rapidito, y voy directamente", ha introducido.

No obstante, sus compañeros le han vacilado. "En este tiempo puedo ir a hacer pis", ha bromeado Gema López. Tras dar su explicación sobre la polémica con el vestido de la marquesa de Griñón, ha lanzado: "Hablo poco, pero hablo directo. A veces es mejor no hablar tanto".

"Pipi, no te enfades conmigo. Si no has pedido paso", le ha dicho Jorge Javier Vázquez. "Yo sé que tengo el papel de monigote", ha señalado entonces el periodista. Cuando se lo ha negado el presentador, Estrada ha matizado: "Me lo digo a mí mismo".

El conductor de la tertulia de Telecinco le ha preguntado si estaba bien. "Estoy bien, porque tengo salud", ha bromeado, pero le ha asegurado a Jorge Javier que no era "algo personal".

Ante las dudas de sus compañeros, el colaborador ha justificado: "No es un numerito". "No quiero tener el 'palabrómetro' alto, pero al menos quiero dar una pequeña opinión en algún momento", ha pedido Estrada. Sus compañeros le han apoyado y aplaudido.