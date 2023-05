Como han hecho siempre, Sálvame ha sacado fuerza de flaqueza y, tras confirmarse la noticia de la cancelación, han hecho humor de múltiples formas. Sin embargo, detrás de ese buen rollo y positivismo que muestran, también hay trabajadores que lo están pasando mal al acabarse su principal modo de vida. Y una de ellas parece ser Carmen Borrego.

La colaboradora continúa metida de lleno en el lenguaje propio del programa y, recientemente, accedió a probar hipotéticas nuevas profesiones, en concreto, la de peluquera. Y es que, aunque parece difícil pensar que la tertuliana vaya a dar un giro tan drástico a su vida, parece que su futuro laboral está en el aire y no lo está pasando bien por este motivo.

"Está atravesando uno de los peores momentos de su vida" y "está desesperada", según asegura a Semana uno de sus amigos. "Es consciente de que su futuro es más que incierto y la situación en casa no es tampoco la más adecuada para perder el trabajo en estos momentos".

La hija menor de María Teresa Campos no pasa tampoco por una buena etapa personal, pues va a ser abuela en un momento en el que no tiene relación con su hijo, después de su enfrentamiento público con su nuera. Además, su madre no atraviesa un buen momento de salud y su relación con su hermana Terelu parece algo distante.

A esto se añade el final de Sálvame, lo cual le deja un panorama inhóspito en televisión. "Sabe que compañeros suyos van a tener más fácil su recolocación. Otros tienen un plan B y no necesitan de la televisión para vivir. Pero ella no tiene ingresos fuera de la televisión, y dentro tampoco las tiene todas consigo", añade la fuente.

"Ya está hablando con personas del medio para intentar tener un hueco en algún programa para cuando Sálvame haya desaparecido de la parrilla", comenta.

Además, profesionales de distintas productoras comentan a la citada revista que "lo tiene complicado", pues su imagen siempre ha estado ligada a las Campos y su popularidad comenzó con el reality de su familia: "No es colaboradora al uso. Ya es personaje y uno muy marcado".

"Si Carmen entró en la televisión fue por su familia, pero, ¿podrá seguir sola? Eso es lo que le quita el sueño ahora mismo a ella", concluye su entorno.