'Espejo Público' habla con los okupas del piso de Félix, un hombre de 85 años: "Contactaron con alguien de TikTok que les ofreció la casa"

Félix, de 85 años, aceptó reformar el bloque de viviendas en el que cuenta con una propiedad para que su hijo pudiera mudarse allí al independizarse. Sin embargo, la casa del jubilado ha sido okupada por varias personas.

El pasado martes, un equipo de Espejo Público trató de hablar con los okupas, que aseguraron que interpondrían una denuncia si las cámaras del matinal no dejaban de grabarlos, pese a que se encontraban en la vía pública. Sin embargo, tras el enfrentamiento, los okupas permitieron al equipo subir a la vivienda.

Así lo ha contado este miércoles la reportera del programa trasladada a Palencia, quien ha apuntado que no se podían emitir las imágenes grabadas pues, aunque accedieron a la entrevista, finalmente decidieron prohibir su emisión.

No obstante, la periodista ha comentado cuál es la versión de los okupas: "Nos explicaron su situación. Nos dijeron que habían conseguido la vivienda a través de una persona que no conocían y les dijo que le tenían que pagar 250 euros para poder acceder a una de las viviendas del tercer piso. Esta persona contactó con ellos a través de TikTok".

"Hoy por hoy no saben absolutamente nada de ella. Nos contaron que entendían a los vecinos y a Félix, pero que, en este momento, estaban buscando una vivienda, pero no tenían trabajo. Subimos y estuvimos viendo el edificio. Hubo un momento en que se pusieron tensos porque entró con nosotros el arquitecto técnico, estuvo hablando con ellos y dijeron que no querían que se emitiera nada y no podemos hacerlo", ha agregado la reportera.

De la misma manera, el matinal ha podido hablar con Pedro Ramírez, el arquitecto técnico y representante de los vecinos, que ha destacado que, actualmente, todo el edificio pertenece a okupas y que, además, no está en condiciones de ser habitado. Asimismo, el experto ha recalcado que hace años los vecinos decidieron reformar el inmueble, pero al estar okupado es imposible hacerlo: "Están todos los cables por fuera y cualquiera puede electrocutarse".