El gran parecido de Kate Winslet y su hija, su acompañante más especial en los Bafta

La actriz Kate Winslet vivió una de las noches más especiales de su carrera cinematográfica este lunes en la gala de los premios BAFTA, evento al que acudió acompañada de su hija Mia Threapleton, con la que comparte un asombroso parecido.

Madre e hija posaron juntas a su llegada a la gala, luciendo ambas un estilismo similar, ya que optaron por dos elegantes vestidos de color negro que combinaron con un recogido. En las fotografías tomadas durante el photocall, se percibe que tienen en común, incluso, un lunar sobre el labio.

La actriz se dejó ver muy orgullosa junto a su primogénita, fruto del matrimonio que Winslet mantuvo con Jim Threapleton entre 1998 y 2001. La joven tiene 22 años y aspira a crecer en la misma profesión que ejerce su madre, quien la apoya profundamente.

La actriz Katee Winslet posa con su hija Mia Threapleton. Karwai Tang / Getty Images

La intérprete habló de ello en el discurso que ofreció tras recoger su galardón a Mejor Actriz por la serie I am Ruth. "Si pudiera partirlo por la mitad, le daría la otra mitad a mi hija Mia Threapleton, hicimos esto juntas, niña", expresó, visiblemente emocionada.

"En cuanto a la actuación, ella no me necesitaba en absoluto. Incluso hay momentos en los que me miraba y me decía: '¡Cállate, mamá, déjame hacerlo!'", reconocía la artista.

"Fue realmente increíble trabajar junto a ella y realmente quedar impresionado por su coraje... ella es muy, muy poderosa. Creo que esta joven generación de actores, tengo que decir que hay un naturalismo en su actuación y son simplemente más valientes", zanjó la actriz.