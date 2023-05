El corte de Stephanie Cayo a Eva Soriano que podría confirmar los rumores sobre Maxi Iglesias: "Mujer, que te lo preguntes tú..."

Los rumores que relacionan a Maxi Iglesias con Eva Soriano siguen dando que hablar. El actor y la presentadora habrían sido vistos hace unos días en actitud cariñosa en una discoteca de Madrid, unas informaciones que toman fuerza debido a un gesto de la expareja del intérprete, Stephanie Cayo, en un post que publicó Soriano en sus redes hace unos meses.

Antes de que se empezara a hablar de Iglesias y Soriano, la exnovia del actor ya había dejado un comentario en una publicación de la cómica que indicaría que esta podría haber llegado a la vida del artista mientras este estaba todavía con la actriz.

El post en cuestión es un vídeo donde Soriano reflexiona acerca de las infidelidades. "¿Por qué la gente está siendo tan infiel?", se preguntaba la humorista durante una intervención en Europa FM. La publicación surgía de la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, y Cayo no dudó en dejar un comentario: "Mujer, me sorprende que te lo preguntes tú".

El asunto ha sido tratado en el último programa de En todas las salsas, el espacio de Mediaset que habló por primera vez del encuentro entre Soriano e Iglesias en la capital española. En su canal de Mtmad, los colaboradores insisten ahora en que la información sobre ambos es cierta y que, teniendo en cuenta la reacción de Cayo, las cosas cobran sentido.

El actor y la cómica se siguen mutuamente en Instagram y se han dado 'me gusta' en varias de sus imágenes. Además, habían coincidido en varios momentos en los platós. Hasta el momento, ninguno de los dos se había pronunciado sobre las informaciones que los relacionaban.

Hace unos días, Iglesias negaba las informaciones. "Aprovecho que estoy por aquí para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad", escribió en Instagram. Por su parte, Soriano respondió a la prensa que no se iba a pronunciar sobre el asunto.

El protagonista de Valeria rompió su relación con Cayo en la primavera de 2022, pero el pasado mes de enero se conoció que se habían dado una segunda oportunidad. Hasta el momento seguían llevando la relación con su discreción habitual, pero, desde que saliera a la luz el posible vínculo del actor con Soriano, se conoce que ya ni siquiera se siguen en las redes.