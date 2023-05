Maxi Iglesias está de celebración. El intérprete y el reparto de Valeria celebran el estreno de la tercera temporada de la serie, cuyos nuevos capítulos estarán disponibles a partir del 2 de junio en Netflix. El actor ha hablado de ello a través de Instagram y, de paso, ha aprovechado para desmentir los últimos rumores sobre su vida personal.

"Aprovecho que estoy por aquí para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad", ha expresado el actor, que desde hace unos días es noticia por haberse besado, supuestamente, con la presentadora Eva Soriano.

Los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Madrid, según contaron los tertulianos de En todas las salsas, el nuevo pódcast de Mtmad.

De acuerdo a una fuente de confianza de Germán González, redactor de Sálvame, todo habría ocurrido tras la reciente ruptura del intérprete con Stephanie Cayo.

"El sábado 22 de abril, a las tres de la mañana, exteriores del Panda Club. Mis fuentes, supuestamente, ven a Maxi Iglesias 'morreándose' con una mujer. Una presentadora que todos conocemos", contaron en el plató, donde aseguraron que Soriano se encontraba en un mal momento, por lo que su amigo intentó consolarla mientras evitaban ser vistos.

El actor y la cómica se siguen mutuamente en Instagram y se han dado 'me gusta' en varias de sus imágenes. Además, habían coincidido en varios momentos en los platós. Hasta el momento, ninguno de los dos se había pronunciado sobre las informaciones que los relacionaban.