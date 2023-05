Begoña Villacís: "Que triunfe Ortega Smith es lo que necesita Sánchez para las generales"

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs, Begoña Villacís, a la alcaldía de Madrid, reconoce que la situación el próximo 28 de mayo "no es fácil" para los naranjas", pero no contempla "otro escenario que entrar en Cibeles" y reeditar el Gobierno de coalición con el PP de José Luis Martínez-Almeida. De esa alianza, las líneas de sus programa electoral y las consecuencias de que Vox ocupe su lugar charla con 20minutos.

Se dice que los partidos se justifican en función de su utilidad. ¿Por qué es útil Ciudadanos en la ciudad de Madrid?Pues lo primero, porque hemos sido la parte transformadora del gobierno, con carteras muy importantes, como Urbanismo, Economía o Asuntos Sociales. Hemos conseguido frenar la subida de los precios en la vivienda, que siguen subiendo, pero la mitad que en Barcelona. Nos hemos enfocado en el empleo en momentos difíciles, como cuando estaban cerrando todos los restaurantes y bares y las terrazas permitieron salvar 6.000 puestos de trabajo. Y, además, somos el único antídoto a los extremos. PP y PSOE están condenados a entenderse con Vox y Podemos, salvo que lo evitemos. No vamos a permitir que gobierne [Roberto Sotomayor] un señor que pone un cartel en pleno barrio de Salamanca insultando a los vecinos ni otro [Javier Ortega Smith] que acecha a manteros en el Retiro [.

Acaba el mandato y los sondeos duplican los ediles del PP y a Cs no le dan ni la mitad. ¿A qué se debe? A que somos un gobierno de coalición en el que un partido tiene la alcaldía y el otro no, y se produce una híperrepresentatividad. El PP tiene 15 concejales y nosotros 11, pero ellos se llevan el foco en el Ayuntamiento. He sido todo lo visible que he podido, pero las coaliciones funcionan así.

¿No ha influido la situación de su partido a nivel nacional? Por supuesto. Soy muy consciente de la situación, pero sé que puedo demostrar que me presento con gente íntegra. Vamos a conseguir que Madrid sea la resistencia liberal de España, no voy a permitir que esto acabe siendo Venezuela, Hungría o Polonia.

¿Podría decir una virtud y un defecto del alcalde? Destacaría su agilidad mental y su buen trato, pero creo que es un poco conservador.

(MADRID, 1977) Es licenciada en Derecho, con máster en Asesoría Fiscal. Antes de empezar en política, trabajó 12 años como responsable del Área de Derecho Tributario, Laboral y Mercantil de 'Legalitas'. Toda su carrera como representante pública la ha emprendido en Cs. Es concejal de Madrid desde 2015 y vicealcaldesa de la capital desde 2019.

Destacan de usted su carácter negociador, pero no ha habido forma de llegar a un acuerdo con Ortega Smith para sacar adelante los últimos Presupuestos de la capital o, más recientemente, las normas urbanísticas.Es imposible negociar con quien no quiere negociar, y Ortega Smith se ha dedicado a insultarnos constantemente. A mí me llama 'Terracís', pero lo llevo muy a gala. A Almeida le llama 'Carmeida'. Se ha dedicado a boicotear todo lo que hemos hecho. Yo sé que los radicales van a salir a votar y estoy apelando a que los sensatos también salgamos a votar. Si triunfa Ortega Smith, Pedro Sánchez estará muy contento, porque es justo lo que necesita para las generales de diciembre.

Entre Villacís y Ortega Smith, ¿con quién se quedaría el alcalde?Eso habría que preguntárselo a él, pero sospecho que se quedaría conmigo.

Soy consciente de que la política es un momento en mi vida y volveré a la abogacía"

Hace algo más de un mes dijo a este periódico que confiaba 100% en que sus fieles no se irían al PP. ¿Qué ha pasado?Sorpresas que te da la vida. Yo pensé que la gente actuaría como actúo yo, puede ser que vaya con demasiada buena fe por la vida. Pero hace mucho que dejé de pensar en eso. Pienso en los que se quedan, gente íntegra, incorruptible y que no se deja comprar. Y eso es lo que me da orgullo y fuerza para seguir.

Villacís, en el Paseo del Prado. José González 20minutos.

También señalo que ficharlos sería muy torpe por parte de Almeida...Yo creo que es torpe porque tiene como socio de gobierno a alguien leal, que no ha generado ninguna de las crisis que hemos vivido. Yo renuncié a ser alcaldesa cuando se propuso una moción de censura por el escándalo de las mascarillas. Después de eso, yo no lo hubiese correspondido así.

¿Qué habría pasado si no llega a hacer esa renuncia?Que la política me habría cambiado. Significaría que quiero ser alcaldesa a cualquier precio y no es el caso. Una de las cosas que me enorgullecen es que la política no me ha cambiado. Si entro con mis tres concejales lo haré a pleno pulmón, de la forma más valiente que existe: con mucho trabajo detrás y mis principios intactos.

De Almeida destacaría su agilidad mental y buen trato, pero es un poco conservador"

A principios de años se especuló con su marcha al PP después que mantuviera contactos con Génova. ¿Puede decir tajantemente que nunca la veremos de azul?Yo me he reunido con el PP, con el PSOE, con Recupera Madrid... con todos los partidos. Y me ha preguntado esto durante dos años y siempre he respondido lo mismo: Albert Rivera, Inés Arrimadas o cualquier compañero de partido dirían que soy fiable. Yo lo que voy a hacer es defender el centro liberal y no contemplo otro escenario. Es que si no entro... significaría que el señor Ortega Smith se haciendo con Madrid y prefiero no pensarlo.



Ya ha dado esa respuesta otras veces, pero nunca ha dicho un no rotundo.Cada uno tiene una forma de expresarse. Yo no me defino por exclusión, me defino por dónde estoy, en el centro liberal.

"Hemos sido la parte transformadora de la coalición, con Urbanismo, Economía y Familias"

Si reeditan la coalición, ¿qué áreas querría controlar?Las mismas que hemos tenido. Lo hemos hecho muy bien y queremos reeditar. Las urnas están vacías y queda mucho por decidir. Quiero cambiar la ley de Capitalidad para tener más competencias. Las ciudades tenemos que tener mayor autonomía política. En los impuestos, a nivel educativo, en las infraestructuras… Necesitamos más competencias para competir con Nueva York, Tokio, Singapur o Berlín.

Villacís, durante la entrevista, en su despacho. Jorge Paris

¿Cuál es su plan de vivienda? Sánchez promete 100.000 viviendas, yo ya las he desbloqueado en el norte y el sureste de Madrid. Si los madrileños quieren ver mi trabajo, que vayan a los Berrocales y vean las grúas. Ahora vamos a profundizar en esos desbloqueos en la zona sur y a generar 2.000 viviendas en alquiler para jóvenes a precio asequible y otras 2.000 en alquiler con opción a compra. Luego está el programa de avales, que lo presenté antes que Sánchez y Feijóo. A nivel de infraestructuras, el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas, que fue idea mía.

Madrid cuenta con más de 13.000 pisos turísticos, pero según su delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, solo el 5% opera legalmente. ¿Cómo es esto posible?Bueno, las normas urbanísticas nos las ha frenado Vox. Pero aquí tenemos un problema legal, las viviendas turísticas no son fácilmente investigables. Nosotros hemos hecho miles de inspecciones, cuando el anterior gobierno no hizo ninguna. De todas formas, necesitamos un cambio en la ley. No tenemos suficiente policía para investigar esas viviendas, y debemos incluir a los operadores, a los portales inmobiliarios, y consentirlos respecto a esta oferta ilegal.

"Resistir en Madrid es muy importante. Cs debe condicionar la política"

¿Cómo ve a su partido, más allá de Madrid, de cara al 28M y a las generales?Vamos a llegar a las elecciones generales seguro. El 28M va a ser difícil, para nosotros no van a ser las circunstancias óptimas, pero somos conscientes. Lo que nos tiene que preocupar es generar focos de resistencia liberal, por ejemplo en Madrid, porque el votante de Ciudadanos es un votante urbano.

¿Hasta qué punto el rumbo del partido depende de los resultados que saquen Madrid?Resistir en Madrid es muy importante. Los que estamos en Madrid vamos a seguir luchando por el centro liberal siempre. Aquí los liberales somos mayoría, pero tenemos que condicionar la política. Para los madrileños es importantísimo que resistamos aquí, se me ponen los pelos de punta de pensar que la ciudad caiga en manos de Vox.

Respecto a las listas de Bildu y el debate que han generado… El PP vierte todas sus críticas sobre el gobierno y la izquierda acusa a Feijóo de “instrumentalizar el dolor de las víctimas”.Es que hay dolor en las víctimas. Tú imagínate… A tu marido le han pegado un tiro en la cabeza delante de tu hijo, y ahora el asesino va a ser concejal del pueblo. Eso es una crueldad, una muestra de inhumanidad inaceptable. Quien blanquee eso sabe que está perdido por la política. Me parece una aberración. Para mí el día que el PSOE pactó con Bildu fue un antes y un después.