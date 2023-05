Hallados en Burgos los restos de rinoceronte lanudo más antiguos de la Península Ibérica

Un estudio realizado por Jesús Francisco Jordá Pardo -UNED- ha revelado los resultados de una investigación paleontológica realizada sobre restos del rinoceronte lanudo -Coelodonta antiquitatis-. Estos se han publicado en el artículo Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edimburg de la editorial Cambridge University.

Los hallazgos han tenido lugar en la cueva de La Mina, situada en la localidad burgalesa de Hortigüela. Para dicha investigación también han colaborado los expertos en fauna Diego Arceredillo (UII) y Carlos Díez Fernández-Lomana (UBU).

Este estudio ha descubierto diferentes piezas dentales de este rinoceronte lanudo, datados de una antigüedad de 52.500 años, según informó la UNED. De esta manera, este es el hallazgo más antiguo de dicha especie en el periodo del Pleistoceno superior, que comenzó 2,5 millones años a.C y se prolongó durante 11.700 años a. C.

Movimientos migratorios

La metodología utilizada para este hallazgo de la antigüedad se ha basado en la racemización de aminoácidos, una técnica que hace posible datar con precisión los restos estudiados. Así pues, este descubrimiento permite comprender las rutas de acceso de los humanos a la meseta castellana durante la época de la glaciación.

Respecto a la situación de la cueva de La Mina, esta se encuentra cerca de otros yacimientos clásicos, como Cueva Milán y la Ermita. Asimismo, también sirve para ayudar a los investigadores a conocer con más detalle los movimientos migratorios que se produjeron durante el Pleistoceno (medio y superior) y el Paleolítico en la Península.

Además de este hallazgo del rinoceronte lanudo, también se han podido documentar otras especies como el oso pardo o la hiena de las cavernas. A pesar de esto, gran parte del depósito había sido alterado, por lo que ha supuesto un reto situar cronológicamente los hallazgos.