A 54 días de su boda, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. La firma española encargada de la elaboración del traje, Sophie et voilá, ha anunciado en un comunicado que no realizarán el encargo debido a las condiciones que habría puesto la marquesa de Griñón.

Este lunes, Leticia Requejo, periodista de El programa de Ana Rosa, ha contado, en exclusiva, cuáles son las razones del rechazo del encargo por parte de las diseñadoras: "Hace unos días, las diseñadoras y Tamara Falcó tienen una nueva prueba de vestido y Tamara les propone hacer un calco de un diseño francés que está expuesto en el Metropolitan Museum de Nueva York".

"Estamos hablando de un plagio. Calcar un vestido que no es de la firma Sophie et voilá. Llevaba ya dos ideas de vestido, incluso empezándose a confeccionar. Es entonces cuando Tamara parece que no está de acuerdo con esos diseños que le hacen exclusivamente para ella porque el objetivo de las diseñadoras era hacer de Tamara la novia más guapa de este año en España y se niegan a plagiar un diseño que no es suyo".

"Es entonces cuando le proponen a Tamara otras ideas. Estamos hablando de hace diez días, aproximadamente", ha agregado la periodista que, además, ha explicado que las diseñadoras le dijeron a la marquesa que estaban abiertas a otras propuestas. "La sorpresa llega cuando Tamara, literalmente, les da largas y no saben nada de ella en estos días".

"La firma decide romper esta relación profesional a través de un burofax enviado a la propia Tamara Falcó que ella lo ha recibido a las 12:13 horas. De momento, no hay respuesta por parte de Tamara", ha destacado la colaboradora que ha agregado que la marquesa podría tener claro que iba a romper su relación con las diseñadoras españolas: "Empieza a contar a círculos muy íntimos de amigos que sus diseñadoras no iban a ser las de Sophie et voilá. Tamara ya está planteándose qué hacer. Con el poco tiempo que queda, me da la sensación de que se quedará con uno que ya esté confeccionado o le harán pequeñas modificaciones porque está claro que un diseño desde cero, a estas alturas del año, no se podría empezar".

Respecto a las diseñadoras, Requejo ha destacado que están "muy disgustadas": "Ha sido una faena también para ellas. Sobre todo por la sorpresa por la buena relación que había entre ellas". Por su parte, Patricia Pardo, comunicado en mano, ha explicado que la firma señala que "han tenido que resolverlo de esta manera como consecuencia del incumplimiento contractual de la señora Tamara Falcó".

"Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos, partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et voilà y el savoire faire de los profesionales de primer nivel de esta compañía", señala el comunicado de la firma.

"Sin embargo, sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", agregan las diseñadoras en su comunicado.