Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' cómo fue su despedida de soltera: "Fue un desmadre"

La tertulia de actualidad de este jueves en El Hormiguero comenzó con el parte médico de Tamara Falcó y Pablo Motos. Tras comentar la evolución de sus lesiones, la marquesa de Griñón contó cómo había sido su despedida de soltera.

La colaboradora comentó que se había ido un fin de semana a Portugal con sus amigas, concretamente a Fátima, algo que no impidió el esguince que se produjo la semana pasada.

"Fue idea de mis amigas porque decían que iba muy lenta con las muletas", explicó la madrileña sobre la foto en la que aparecía en silla de ruedas en el aeropuerto.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

También contó entre risas que "como estaba un poco mal las pude convencer de que no lo hicieran, pero me querían vestir de bacalao para esconderme de los paparazzis".

"Nadie me iba a dejar pasar así por el control de seguridad. A mí me daba igual si era cool o no, simplemente era incómodo. Lo sé porque me enseñaron las fotos del traje en el grupo de WhatsApp que tienen entre ellas. Fue un desmadre...", añadió.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA



Falcó también destacó que le dieron una sorpresa en la cena en un restaurante tematizado. "Llegó un tío vestido de novia y con la cara verde, me dio un ramo, se empezó a desnudar...", recordó.

"Era todo temática manicomio, todo muy raro. La comida estaba muy buena y tomamos vinitos, copas...", comentó. Al escucharla, Motos destacó que "eso es más habitual en las despedidas que lo de ir a un santuario".