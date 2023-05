Pablo Motos se quita el cabestrillo a los tres días de operarse del tríceps

Tres días después de aparecer en El Hormiguero con el brazo en cabestrillo tras ser operado por una rotura en el tríceps del brazo derecho, Pablo Motos presentó el programa este jueves sin ninguna protección en la lesión.

"El viernes, practicando boxeo, me rompí el 90% del tríceps, fue una avería muy seria porque solo quedó un hilito sujetando el brazo y me tuvieron que operar de urgencia", comentó el valenciano el lunes.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Y es que el doctor Villamor, que fue quien le operó, le dijo: "Pablito, esto está chupao. Te lo voy a dejar como nuevo para que en dos meses puedas volver a hacer el bruto".

A las 72 horas, el presentador ya se había deshecho del cabestrillo para recibir, en el último programa de la semana, a la modelo española Esther Cañadas.

Una vez acababa la entrevista, dio paso a la Tertulia de actualidad, donde Motos le preguntó a Tamara Falcó por el esguince de tobillo que se produjo la semana pasada.

"Va viento en popa: ¿Y tu brazo?", le dijo la hija de Isabel Preysler. El conductor del programa de Antena 3 le respondió que "el doctor me dijo que no me quitara el cabestrillo, pero he hecho lo que me da la gana".

"Lo peligroso cuando hay una operación seria son los primeros 15 días, y estoy en esos. Me ha dicho el doctor Villamor que todo depende de sus hilos, que ahora mismo no haga nada. Pero puedo moverlo y prefiero estar así que con el cabestrillo", concluyó.