Dulceida zanja los rumores sobre un posible embarazo con Alba Paul: "Es la última vez que doy explicaciones"

En los últimos días, Dulceida y Alba Paul han vuelto a acaparar todas las miradas. Después de dejar boquiabiertos a sus seguidores tras retomar su relación después de un año separadas, ahora, una publicación de Instagram, en el que la pareja posó junto a varias amigas, ha hecho saltar todas las alarmas de un posible embarazo.

Alba Paul compartió un carrusel de instantáneas del festival de música Fulanita, al que asistió junto a Aída Domenech, Ares Teixidó y Bruna Bravo. Todo parecía ser un gran día para ellas, sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue una fotografía en la que la influencer catalana sitúa sus manos sobre el vientre de su pareja.

Los fans enseguida relacionaron el gesto con la idea de que ambas estaban anunciando la buena nueva. Así, el post se llenó de comentarios en los que dejaban caer la gran primicia. "¿La mano de Alba?", "Se viene dulcebebe por como te pone la mano" o "¿Dulceida embarazada?", son algunos de las opiniones que se pueden leer en la publicación.

Tras el aluvión de mensajes sobre su posible embarazo, la bloguera ha querido zanjar los rumores y aclarar si está esperando su primer hijo junto a Alba Paul. Así, ha dejado claro que será "la última vez" que da explicaciones sobre su maternidad y que no estará "constantemente" desmintiendo o afirmando especulaciones.

"Alba todavía no tiene el poder de tocarme la barriga y dejarme embarazada, por suerte o por desgracia. Y nada, que no, lo siento", expresó contundentemente, dejando claro que actualmente no hay un bebé en camino. "Los que me seguís desde siempre ya sabéis que, si pones 'Dulceida embarazada’ en Google, cada dos meses hay una noticia", añadió.

No obstante, Dulceida ha dejado entrever que convertirse en madre sería una gran ilusión para ella y, de hecho, es una posibilidad que vislumbra entre sus planes futuros. "Ojalá en un futuro podamos ser mamis y contároslo obviamente y gritarlo a los cuatro vientos. Nos encantaría ser mamis", aseguró.