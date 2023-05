Dulceida y Alba reaparecen públicamente tras anunciar su reconciliación: "Ahora para siempre"

Dulceida atraviesa un momento muy dulce de la mano de Alba Paul. Las influencers anunciaron el pasado mes de abril que se habían dado una nueva oportunidad y, ahora, confían en que dure para siempre. Así lo ha contado la propia Aida Domenech -nombre real de Dulceida- a la prensa.

La influencer respondió este lunes a las preguntas de los medios de comunicación a su llegada a un evento al que acudió junto a su pareja. Aunque habían sido juntas en otras ocasiones, su reconciliación no era oficial. Sin embargo, una vez roto su silencio, van a por todas.

"Estamos muy bien, estoy muy contenta. Lo hemos hecho muy poco a poco, que es como se tienen que hacer las cosas, y estoy muy feliz", explicó Dulceida.

Su círculo más cercano ya conocía su regreso con Alba y, sin embargo, tras compartir ambas la noticia a través de Instagram, hay quienes no pudieron evitar emocionarse. "Mis amigos me enviaban vídeos llorando y yo les decía: '¿pero qué hacéis?'".

Dulceida cree "en todas las oportunidades que una persona necesite" y es optimista con su relación. "Ahora para siempre", dijo, sonriente, a la prensa. Un mensaje que llega después de que en una entrevista explicara sus planes de ser madre con Alba.

"Yo creo que del año que viene no pasa", dijo en una conversación con Nil Ojeda. Hace un tiempo que tiene este deseo, en el que ya podrían estar trabajando: "Llevo desde los 28 que me entró el deseo de ser madre. Con 25 decía que no quería tener hijos y prefería que los tuviera mi hermano".