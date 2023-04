Dulceida y Alba Paul anunciaron su reconciliación esta semana ante los rumores de que se habrían dado una segunda oportunidad, una noticia que abre paso a un nuevo capítulo de una historia de amor que podría deparar nuevos retos para la pareja.

De hecho, uno de los planes que ambas podrían tener entre manos sería el de ser madres juntas. Este era un deseo que compartían y que no pudieron llevar a cabo antes de su ruptura en 2021. Sin embargo, ahora viven una nueva etapa en la que miran al futuro, otra vez, de la mano.

Hace unos meses, Dulceida contó en Planeta Calleja que se planteó ser madre con Alba a través del "método ropa".

"Con su óvulo, yo gestaba al bebé. Esa era la manera de que fuese de las dos", dijo la catalana en el espacio de Mediaset. Dulceida contó al presentador, Jesús Calleja, que Alba había sido el amor de su vida.

Por aquel entonces, sus planes de maternidad se habían paralizado. Por lo menos, con Alba. Sin embargo, ahora todo podría cambiar. Así lo dejó caer Dulceida en una entrevista reciente con Nil Ojeda.

"Yo creo que del año que viene no pasa", dijo, a lo que añadió: "Llevo desde los 28 que me entró el deseo de ser madre. Con 25 decía que no quería tener hijos y prefería que los tuviera mi hermano".