Belén Esteban, sorprendida con la condición que puso Jesulín para su entrevista con Bertín Osborne: "¿​Se cree que es Justin Bieber?"

Este lunes, Telecinco emitió el regreso Mi casa es la tuya, programa de Bertín Osborne al que acudió Jesulín de Ubrique tras años sin aparecer en la cadena. Y, evidentemente, este regreso generaba muchas reacciones, especialmente en Sálvame, donde Belén Esteban estaba sorprendida con algunas de las cosas que vio en los avances.

La entrevista ya se ha estrenado, pero la tertuliana no lo ha visto, ni parece que lo vaya a ver, según las condiciones que puso el torero y que dejaron a la colaboradora con la boca abierta.

"Yo no voy a ver la entrevista porque he quedado esta noche: primero con Laura Fa y luego con otras amigas", aseguró este lunes en Sálvame. "Supongo que mañana cuando venga aquí me pondrán los vídeos".

La de San Blas comenzó a hablar de los adelantos que vieron, en los que hablaba de que protege la privacidad de sus hijos. "Será de tres, de cuatro no, ¿no?", preguntó, en referencia a Andrea Janeiro.

Pero, en ese momento, Terelu Campos le dio una noticia a su compañera: "No sé si mañana podrás ver los totales, porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín de Ubrique es que no se zapee esta entrevista".

Esto dejó sorprendida a Belén Esteban, que empezó a cuestionar los motivos. "¿Y eso lo permite esta cadena?", preguntó. "¿Por qué? ¿Para que yo no hable?".

"Eso lo elige él pero lo acepta Mediaset, Mediafor o como se llame ahora mismo esta empresa", declaró. Entonces, recordó que la única vez en los últimos años que ha hablado de él fue, como colaboradora, sin cobrar más, y porque María José Campanario escribió "una carta durísima".

"Me parece tan acojonante que digan que no se puede zapear... ¿Pero quién se cree que es Jesulín? ¿Justin Bieber o Beyoncé?", sentenció. "Si ya todo lo que te tenía que decir te lo he dicho y lo sabes. A lo mejor te da miedo. Mira, hice una promesa y la voy a cumplir, no voy a encender la mecha", concluyó, tras recordar a su hija.