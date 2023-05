Jesulín de Ubrique se sincera con Bertín Osborne sobre los motivos de su retirada con 22 años

Jesulín de Ubrique y Bertín Osborne charlaron durante el primer programa de la nueva temporada de Mi casa es la tuya sobre la carrera del torero y los motivos de su primera retirada con tan solo 22 años.

"Me retiré en la plenitud de mi carrera porque no sabía lo que ganaba, lo que tenía ni lo que debía", aseguró Jesús Janeiro en el sofá de Bertín. "Tuve que poner orden y tener el control de lo que ganaba, o decidir si iba o no a alguna plaza", continuó explicando.

Tras esa retirada, Jesulín volvió a los ruedos, retirándose definitivamente en 2007, aunque en 2010 volvió a torear en una ocasión. "Ahora tengo 49 años y podría torear 12 o 15 toros", confesó.

Con 49 años, Jesulín de Ubrique asegura que se siente bien para seguir toreando pero que ya no lo hace a cualquier precio porque ahora tiene “mucho que perder”. #MiCasaJesulín pic.twitter.com/349iTSThYk — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 15, 2023

El invitado hizo una comparativa entre su etapa como torero y el panorama de ahora: "En el toreo actual, ponerte en frente de Roca Rey es decir 'vamos a morir'. Pero en ese espejo estuve yo hace 20 años".

Asimismo, Janeiro aseguró que no tenía representante, por su mala experiencia con apoderados: "No quiero que nadie dé un paso en falso sin mi consentimiento".