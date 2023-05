Blanca Paloma consigue un hito para España en Eurovisión que ningún otro país tiene

Tras varios días de música, bailes y espectáculo, la esperada gala de Eurovisión 2023 ha finalizado con Suecia como ganadora gracias a Loreen, que ha conquistado su segunda victoria en este festival con la canción Tattoo.

Muy alejada de los primeros puestos, donde la posicionaban las encuestas, se ha quedado Blanca Paloma. La interpretación de la representante española no ha terminado de convencer a los espectadores, quienes le otorgaron a través del televoto tan solo 5 puntos, la peor nota.

"Hemos hecho muy buena actuación y estoy muy orgullosa. Me quedo con la experiencia para toda la vida", declaraba la artista de Elche tras salir del certamen. Y, ciertamente, sí que podría tener un motivo por el que sentirse orgullosa.

Aunque no haya logrado deslumbrar a los votantes, Blanca Paloma ha conseguido un hito al acabar en 17ª posición: España se convierte en el primer país de la historia de Eurovisión en completar todos los puestos desde el 1 al 26.

En esta última edición España ha quedado en la posición número 17 por primera vez desde el inicio del festival, de manera que ya ha pasado por todas las posiciones posibles, hecho que ningún otro país tiene.

Los representantes españoles han ganado Eurovisión solo dos veces (1968 y 1968), aunque han obtenido posiciones altas en varias ocasiones: quedó en segunda posición en 1971, 1973, 1979 y 1995, y en la tercera posición en 1984 y 2022.

Bailar Pegados, Bandido, Europe's Living a Celebration o Dime son canciones que también han permitido a España colarse en el top 10. No obstante, hay muchas interpretaciones que no han recibido el apoyo esperado y han condenado al país a los últimos puestos.

Las últimas ediciones de Eurovisión, a excepción de la de Chanel, no han sido muy gratificantes para España. En 2021, 2019 y 2018 el país quedaba en los puestos 24, 22 y 23, respectivamente. Pero fue en 2017, con Do It for Your Lover de Manel Navarro, cuando recibió el menor número de votos y quedó último en la lista.