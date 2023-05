Así ha sido la actuación de Loreen, ganadora de Eurovisión 2023

Era la gran favorita y no hubo opción a la sorpresa: Loreen y su Tattoo dieron a Suecia la victoria en la final del certamen de Eurovisión 2023 y a la cantante y segundo triunfo, 11 años después.

Pese a las dudas de las semifinales y de los ensayos, Loreen se mostró muy segura en la espectacular puesta en escena de su canción, la más esperada por el público de Liverpool y en sus hogares.

Tattoo es un tema que contiene fragmentos de The Winner Takes It All de ABBA, con un estribillo potente que se asemeja mucho a Euphoria, la canción que la hizo ganadora en 2012.

Loreen, con su segunda victoria, no es de todos modos la primera cantante que gana dos veces el certamen de Eurovisión. El primero en lograrlo irlandés Johnny Logan.

Logan obtuvo la victoria en 1980 para Irlanda. El cantante volvió a representar a su país en 1987, logrando una nueva victoria para Irlanda y convirtiéndose en el único en ganar en dos ocasiones el festival, hito que ha igualado Loreen este sábado.