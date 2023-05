Este sábado tiene lugar la final de la 67ª edición del Festival de Eurovisión, que se celebra este fin de semana en Liverpool (Reino Unido), donde miles de aficionados se han reunido para apoyar a los representantes de los 37 países durante las fases semifinales.

Todavía no sabemos quién se va a alzar con el "micrófono de cristal", pero ya podemos hablar de grandes favoritos: Loreen (Suecia) y su canción Tattoo parten como la candidatura preferida, seguidos de Finlandia que será representada por Käärijä y su tema Cha cha cha.

Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest, es quién representa a España en este festival, quién tendrá que intentar mantener al menos el nivel de Chanel el año pasado, quién consiguió el tercer puesto. Paloma actuará con el tema Ea Ea, quién ha tenido algunos problemas técnicos al intentar replicar la realización de su actuación por parte de la BBC.

Sin duda alguna, salir victorioso del festival de Eurovisión es todo un prestigio, pero... ¿Se lleva el grupo o cantante ganador algo más que el "micrófono de cristal" o hay también un premio en metálico?

Como si de un ritual se tratase, el ganador de Eurovisión se lleva, sí o sí, el "micrófono de cristal" a casa, un trofeo que es entregado por el artista que salió triunfante en la edición anterior y que este año otorgará Kalush (Ucrania) a quién sume la mayoría de puntos entre los votos de los diferentes países y el público.

No obstante, muchos son los que se preguntan si existe también un premio en metálico a los ganadores y, la realidad es que no. Salir victorioso del festival de Eurovisión otorga mucho reconocimiento a nivel europeo e internacional, pero no hay ninguna retribución económica.

De hecho, el simple hecho de participar en este festival ya les supone a los artistas un empujón enorme a sus carreras y un método para tener más voz y obtener dinero a raíz de esto. Este ha sido el caso de, por ejemplo, Conchita Wurst, Måns Zelmerlöw o Loreen, entre otros.