Buscan en Ferrol a una boa constrictor albina de dos metros desaparecida de una vivienda

Los vecinos del centro de Ferrol permanecen en alerta tras la desaparición de una boa constrictor albina de dos metros de longitud de una vivienda del barrio de A Magdalena. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde, y desde entonces el dispositivo de búsqueda que llevan a cabo la Policía Local y la empresa mixta de aguas de Ferrol Emafesa no ha dado todavía con el animal.

El dueño del reptil ha tratado de calmar los ánimos tras la alarma generada en la ciudad. Según ha indicado en declaraciones al Diario de Ferrol, lo más probable es que la boa se encuentre oculta en la vivienda donde desapareció.

Además, sostiene que la peculiar mascota dispone de chip y es inofensiva. "Está acostumbrada a estar con mi familia, mi hija la coge, mi mujer... Está acostumbrada a estar con nosotros, no hay ni un día que no la saquemos del terrario. Es un animal doméstico, no es un animal salvaje, que no tengan problema de que les vaya a atacar ni nada", ha explicado el propietario a la Televisión de Galicia.

🚨🐍 Unha boa albina de dous metros anda desaparecida por Ferrol! Pero en #HoraGalega falaron co dono e dixo isto para tranquilizar a todo o mundo. Escoita toda a historia nesta ligazón 👉 https://t.co/EACbPq2iQX pic.twitter.com/Y9kWcnRV5S — TVG (@TVGalicia) May 11, 2023

"Lo único que puede hacer este animal en concreto, con el tamaño que tiene, es morder", aclaran por su parte, desde la Policía Local de Ferrol a La Voz de Galicia. Por ese motivo, recomiendan mantener una distancia de seguridad con la serpiente, ya que "si se siente amenazada, lo que va a hacer es morder", apuntan.

Mientras tanto, la policía del municipio trabaja también con un herpetólogo como asesor para dar cuanto antes con el animal, ya que la principal teoría es que puede estar escondida dentro de la propia vivienda.

Sobre el temor de los vecinos a que la boa pueda desplazarse por las canalizaciones del baño, los agentes ven improbable que esto ocurra: "Esta especie es difícil que se mueva por los conductos. Una anaconda, por ejemplo, tendría más facilidad", concluyen.