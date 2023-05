La familia de Mario Biondo, un perito español y un periodista italiano se desvinculan del documental de Netflix sobre su muerte

El cámara de televisión Mario Biondo murió el 30 de mayo de 2013. Fue encontrado por la asistenta de Raquel Sánchez Silva, con quien estaba casado, en unas circunstancias tan extrañas que la familia del fallecido nunca creyó la versión oficial: que se suicidó.

Tampoco lo creyó la justicia italiana, que tras reabrir un caso cerrado muy deprisa en España, cotejar pruebas y escuchar a peritos e incluso hacer declarar a Raquel Sánchez Silva, concluyó que a Mario Biondo lo asesinaron.

No obstante, la destrucción de pruebas y el paso del tiempo obligó al juez italiano a cerrar el caso por no poder determinarse quién era el autor de ese asesinato. La sentencia italiana también descartaba que Biondo falleciera en medio de un juego sexual y que aquella noche se hubiera alcoholizado o consumido drogas.

Diez años después de la muerte del cámara los padres de Mario Biondo, que siempre han tenido en el punto de mira de sus acusaciones y reproches a Raquel Sánchez Silva, recibieron una llamada para un proyecto de Netflix: iban a hacer un documental sobre la muerte de su hijo.

Los padres del fallecido aceptaron dar su testimonio, pero todo se torció cuando se descubrió que la productora Manguera Films, que realiza el documental, está administrada por Guillermo Gómez el exrepresentante y hombre de confianza de Sánchez Silva y quien la representaba en la época en la que Mario Biondo murió.

Según publica La Vanguardia, la familia empezó a atar cabos y se explicó el por qué de muchas preguntas que les parecieron insistentes, por ejemplo, sobre las prácticas sexuales de su hijo.

Ahora, los padres de Biondo han contratado a un bufete de abogados español para realizar las acciones legales pertinentes para paralizar el documental o eliminar su participación en él. Les pesa, publica La Vanguardia, el haber confiado en el trabajo de Netflix y haber cedido "toda la información que figura en el sumario italiano y que hasta ahora solo conocía al completo la fiscalía de Palermo".

La familia no es la única que ahora reniega del documental de Netflix. El perito judicial y exagente de los Mossos d’Esquadra Óscar Tarruella también fue entrevistado para el documental y también ha iniciado las acciones pertinentes para no aparecer al saber que una persona de confianza de Raquel Sánchez Silva estaba detrás del documental, algo que asegura que no sabía cuando le entrevistaron. Tarruella es uno de los peritos que defiende que Mario Biondo fue asesinado y así lo expone sin tapujos en redes sociales.

Por último, el periodista italiano Ercole Rocchetti, que se ocupó ampliamente del caso en Italia, reconstruyendo la noche en que murió Mario Biondo, fue contactado por el documental de Netflix para participar y si bien le hicieron todo tipo de preguntas, declaró al citado diario que se dio cuenta de que "su posición no era tan neutral como me la pintaron al principio", algo que se confirmó al saber que Guillermo Gómez estaba implicado en la producción, alguien a quien él considera "demasiado involucrado con una de las partes".