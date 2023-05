Dolph Lundgren revela que padece cáncer desde hace 8 años

El actor Dolph Lundgren, de 65 años, ha querido llevar la enfermedad lo más alejado posible de las noticias y del sensacionalismo y en la más estricta intimidad de su familia hasta ahora, que ha desvelado que padece cáncer desde hace ocho años y que está más que esperanzado de poder superarla.

El intérprete sueco de las sagas Rocky o Los mercenarios ha dado a conocer su diagnóstico por primera vez desde que le diesen la noticia de que sufre cáncer en el año 2015 en la última de una serie de entrevistas en profundidad a nivel nacional llamada In Depth With Graham Bensinger.

"Encontraron un tumo en mi riñón y me lo sacaron aquí, en Los Ángeles, en 2015, si bien luego hicieron una biopsia, y resultó cancerosa", ha dicho, añadiendo que se fue sometiendo a exploraciones cada seis meses, y luego cada año, y que en aquel entonces estaba "bien".

Lundgren ha explicado que la enfermedad llegó a entrar en fase de remisión, si bien ha añadido que regresó con especial fuerza en 2020, cuando lo que pensó que era reflujo ácido acabaron siendo más tumores, incluido uno que se había desarrollado en el hígado. Un médico le confesó que su diagnóstico era el de un cáncer terminal y que probablemente solo le quedarían entre 2 y 3 años de vida.

"Me di cuenta de que era algo serio. El cirujano me llamó y me dijo: 'No, ahora ha crecido. Es muy grande. No podemos sacarlo'. Es como del tamaño de un limón pequeño", ha continuado el actor que encarnase a Ivan Drago, a quien le recomendaron terapia sistémica, provocándole algunos efectos secundarios, como diarrea y una severa pérdida de peso.

Tras la vuelta del cáncer, agrega la prometida del actor, Emma Krokdal, los doctores del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles le aseguraron que sus tumores se habían extendido más allá de los pulmones y el hígado, llegando al estómago, a la columna vertebral y a los riñones, razón por la que Lindgren acabó resignándose al hecho de que era muy posible que muriese de un momento a otro.

"Le dolía mucho la boca. Pero también las manos, los pies, y no podía comer nada caliente, nada frío ni nada picante. Así que fue una lucha para conseguir la comida, por lo que siguió perdiendo peso", ha añadido Krokdal. Lundgren: "No me quedó otra que pensar que así sería. Lo que me ocurrió es que comencé a repasar mi propia vida y me dije: 'He tenido una vida jodidamente buena. He vivido como cinco vidas en una'. Quizá por eso no me amargó todo esto".

Afortunadamente para él, ha finalizado, y a pesar de que le recomendaron que se tomase un descanso del trabajo y pasara más tiempo con su familia, buscó una segunda opinión en la Dra. Alexandra Drakaki y esta oncóloga ha conseguido con sus nuevos tratamientos que se estén reduciendo sus tumores.

Con una segunda biopsia, Drakaki descubrió una mutación que podía hacer que el actor se curase utilizando determinados medicamentos. El intérprete ha detallado que su cáncer se ha reducido en un 90% desde entonces y que se encuentra en proceso de extirpar el tejido cicatricial restante.