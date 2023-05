El centro de salud de Prosperidad se muda a otro local en alquiler en Ramos Carrión

El centro de salud de Prosperidad, situado en el distrito madrileño de Chamartín, sufrió a finales del año pasado desperfectos en sus instalaciones. El techo se derrumbó como consecuencia de la rotura de una tubería de agua de la comunidad de vecinos colindante. Esto obligó a que la Gerencia Asistencial de Atención Primaria tuviese que suspender el servicio en el local.

En un primer momento, aseguraron que se trataría de un cierre temporal. Sin embargo, seis meses después del incidente, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid informan de que finalmente se trasladará a la calle Ramos Carrión. Es decir, han decidido rescindir el contrato de alquiler y buscar un nuevo local en el que atender a los vecinos del barrio.

Desde la Consejería de Sanidad, según indican, han realizado diversos estudios técnicos para analizar a qué se debía el problema y, así, evitar que pudiese producirse de nuevo la avería. Sin embargo, la conclusión ha sido que no existen "garantías de que no volviesen a repetirse las inundaciones". Por este motivo, han decidido no renovar el contrato de alquiler que tenían con el propietario del local que está situado en el número 99 de la calle Canillas y buscar uno distinto, también en régimen de arrendamiento.

Por este motivo, hay colgado un cartel en la verja que impide la entrada al local. Se trata de una señal para indicar que lo que fue un centro de salud durante años, ahora puede alquilarlo cualquier persona y darle una nueva vida.

De esta manera, una vez que se lleven a cabo las adecuaciones del nuevo local necesario, los vecinos volverán a contar con su propio centro de salud en el barrio. Hasta entonces, tanto pacientes como profesionales están reubicados en los centros de salud de Baviera— en las calles Santa Hortensia 14 y Calle de Pantoja 3.

Desde la asociación vecinal Valle-Inclán de Prosperidad, denunciaron que no había sido ninguna "sorpresa" que se produjese la inundación en el centro de salud. El motivo, según argumentaban, es que antes había "cubos colocados en medio de los pasillos" recogiendo "el agua que caía de las goteras del techo".