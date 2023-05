Entrevista

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y bien lo saben en la Unión Europea. Ese parece ser uno de los mensajes que salen del Parlamento Europeo en un momento en el que, además, la maquinaria ya está en marcha para legislar un área que está llena de sorpresas. Sobre ello habla 20minutos con Ibán García del Blanco (León, 1977), eurodiputado del PSOE, que como muchos de sus colegas sigue de cerca la evolución de esta nueva realidad y pide, sobre todo, entenderla para poder adaptarse a ella sin sobresaltos.

¿Más IA conlleva per se menos transparencia?En algunos casos puede estar bien justificado pensar eso, pero se trata precisamente de introducir más transparencia para saber cuál ha sido el tracto de decisión para llegar a unas conclusiones a través de IA. Y lo que es más importante: tenemos que saber cuándo interactuamos con IA. Eso está de moda por ejemplo con los deepfakes (imágenes generadas como reales cuando no lo son). Tenemos que saber que estamos ante eso o ante un texto que está hecho con IA, o siendo atendidos en un determinado servicio. Se trata de alcanzar ese nivel de transparencia y también que la gente tenga el derecho de poder acudir a una persona humana si así lo desea en el momento de tomar una decisión.

El debate puede afrontarse eso sí desde el optimismo, ¿qué ventajas aporta según usted la IA?En primer lugar es capaz de administrar y gestionar datos como el cerebro humano no puede. Eso no significa que la IA haya llegado a emular del todo el cerebro, pero sí es capaz de hacerlo con algunas cosas (como por ejemplo anticipando cuestiones médicas). En la gestión del agua y la energía nos va a introducir ahorros que no podíamos imaginar, o con transportes más seguros. Es una gran evolución, pero todo depende de cómo la vayamos a utilizar. Que se use para el bien común es la clave, que no nos haga daño y que genere beneficios suficientes.