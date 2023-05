La del equipo de fútbol de Maribáñez, una pequeña, muy pequeña pedanía de Los Palacios, en la provincia de Sevilla, es una historia de perdedores. Al menos por el momento, porque el devenir del equipo podría cambiar radicalmente gracias a la llegada de Cristóbal Soria.

Es lo que se muestra en Maribáñez. El peor equipo del mundo, el programa que Cuatro estrena hoy (22.50 h) y que sigue el día a día del equipo de fútbol y sus jugadores, que le piden ayuda al famoso delegado de campo del Sevilla FC y tertuliano famoso, Cristóbal Soria, para que reflote al Maribáñez.

Pero Maribáñez. El peor equipo del mundo no es un programa sobre fútbol, o no del todo, porque también muestra cómo es la vida en el pequeño pueblo, las parejas de los jugadores, los vecinos ilustres o no tanto, la vida en los bares y hasta de Calcetines, el burro del pueblo.

‘Chinchi’, el ‘9’ del equipo, y su novia Enma; ‘Little Chicken’, que compagina a duras penas el fútbol con el bar de sus padres; ‘El Orejas’, el actual secretario y alma del club; ‘Will’, portero suplente que prepara su boda con Sandra; y Juan, el ‘míster’, cuya vida orbita en torno a un balón en detrimento de los planes con su mujer, son algunos de los protagonistas de las historias que narrará el programa.

Para ponerles a tono y mejorar el equipo Soria se rodeará de un equipo de profesionales integrado por Alicia Romero, preparadora física, y Sofía Irazusta, periodista e influencer, además de contar con la colaboración puntual del director general deportivo del Sevilla F.C., Monchi; el doctor Antonio Escribano, experto en Endocrinología y medicina deportiva; y el portero del Liverpool Adrián San Miguel, entre otras figuras.

El delantero pesa 120 kilos, uno de los jugadores acostumbra a llegar a los partidos casi directo de la discoteca, el capitán opta por asistir a la despedida de soltero de un amigo el día en el que se juega el derbi contra Los Palacios C.F. y el portero suplente se presenta tarde a un choque a bordo de su tractor procedente de las tierras que acaba de labrar... así es el panorama con el que arranca el espacio.

A partir de ahí, Soria tratará de mejorar el estado y la técnica de los jugadores, su compromiso con el equipo y de fichar nuevos futbolistas para que comiencen a llegar las victorias. Por el camino, el programa cambiará la vida en todo el pueblo e implicará a todos los concursantes.