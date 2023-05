Ana Rosa Quintana, sobre Jorge Javier Vázquez: "Ideológicamente no comparto nada con él. Fui una de sus descubridoras"

Tras conocerse la cancelación de Sálvame, Mediaset España comienza ya a preparar para la próxima temporada un nuevo programa para las tardes de Telecinco.

A partir de septiembre, Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento. Será la veterana periodista la que sustituya, por tanto, a Jorge Javier Vázquez al frente de las tardes de la principal cadena del grupo.

Coincidiendo con estas noticias, Quintana ha hablado del catalán en una reciente entrevista. "¿Qué prefieres, presentar un programa para el resto de tu vida con Jesús Vázquez o con Jorge Javier Vázquez?", le preguntaron en el podcast Poco se habla, dirigido por Ana Brito y Xuso Jones.

Ana Rosa, que aseguró que es una de las descubridoras de Jorge Javier antes de que se diese a conocer en televisión, respondió tajante: "Yo para el resto de mi vida no quiero hacer nada, ni casarme. Yo me he casado enamorada y sigo enamorada, pero para el resto de mi vida no pienso nada. Yo a Jesús Vázquez le adoro porque es un buen amigo y con Roberto, su pareja. Con Jorge Javier creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo y luego empezó con Sabor a ti", dijo.

Sobre la opinión que tiene del catalán, aseguró: "Me parece que Jorge es brillante, estupendo, pero con el que ideológicamente no comparto nada", indicó. "Nos queremos. Cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. En verdad estamos muy lejos", reconoció.