Europa Press via Getty Images

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva ha archivado este martes la investigación contra Nacho Vidal por un delito de homicidio por imprudencia. El ex actor de cine para adultos había sido procesado por la muerte del fotógrafo José Luis Abad tras consumir sapo bufo en su casa de Enguera. El artista ha cargado durante cuatro años con este caso, declarándose en todo momento inocente.

Un ritual fatal: ¿qué ocurrió en la casa del actor?

"Nadie me ha preguntado por cómo me siento por ver morir a alguien en mis manos". Con estas palabras recordaba recientemente Nacho Vidal, el último invitado al programa Lo de Évole, cómo vivió el fallecimiento de José Luis Abad en su propia casa, el 28 de julio de 2019. Allí ambos se habían citado para realizar una práctica conocida como el ritual del sapo bufo, lo que terminó con un fatal desenlace.

"Estábamos haciendo un acompañamiento a alguien que quería tomar una medicina ancestral. He visto miles así. José Luis pidió información a mi prima y venir a casa para tomarlo, yo me negué varias veces hasta que accedí. Pero se han dicho todo mentiras. No tuve nada malo que ver en lo que pasó", recordaba el artista en el programa presentado por Jordi Évole.

"Fue muy fuerte. Él cayó, entró en catarsis, dejó de respirar, pero yo le hice volver. El viaje era así, empezó a respirar tranquilo y, de golpe, dejó de hacerlo. Eso fue muy fuerte, encima se me murió en mis manos", zanjó Vidal durante la entrevista. El fotógrafo había consumido cocaína unas horas atrás, lo que ha sido clave en la resolución del caso.

En este tiempo, la antigua estrella de cine porno permanecía pendiente de la resolución judicial y había pedido, a través de su representante, el letrado Daniel Salvador, el sobreseimiento de la causa abierta contra él.

¿Qué aparecía en el vídeo que se grabó durante el rito?

Cuando los agentes de Policía llegaron al domicilio del actor de cine se encontraron a este sobre el fotógrafo. Según publicó en 2020 el diario El Español, un vídeo de 22 minutos mostraba cómo el actor trató de reanimar a su acompañante practicándole una RCP -una reanimación cardiopulmonar, más conocida como el boca a boca-.

Antes, según declararon los agentes locales que acudieron a la finca del actor tras la llamada del 112, Vidal le había echado agua tratando de reanimarle, pero sin éxito.

¿Por qué Nacho Vidal ha sido exculpado?

Salvador informó de la ratificación por parte de la forense del informe inicial, elaborado por el Instituto de Toxicologia y Ciencias Forenses, ante el Juzgado que instruía el caso. En él, la especialista afirmaba que la muerte se había producido por la "connivencia" de cocaína y el "veneno del sapo bufo". Esto diluiría "de toda responsabilidad" al actor frente a la acusación de homicidio imprudente.

El documento recoge que la víctima murió "por la combinación entre la ingesta de cocaína y la sustancia producida por el sapo", la metilbufotenina, ya que Abad habría sufrido una "reacción adversa a ambas drogas de abuso". La jueza señala, además, que el fotógrafo se sometió a la ceremonia voluntariamente: "Acudió a la misma habiendo consumido previamente cocaína".

Según las primeras pesquisas, el fotógrafo fumó un producto derivado del sapo bufo, para lo que utiliza una pipa de cristal de Vidal. La prima del actor fue quien lo grabó todo, habiendo más gente presente.

¿En qué consiste el ritual del sapo bufo?

El supuesto ritual consiste en tomar una fuerte sustancia alucinógena que se extrae del Bufus alvarius, un anfibio que vive en el desierto mexicano de Sonora. Esta sustancia, conocida como el veneno del sapo, induce a un estado alterado de conciencia y se usa por chamanes y psiquiatras para tratar problemas de adicciones y depresión. Precisamente, José Luis Abad se citó con Vidal para desengancharse de su adicción a las drogas.

La molécula de Dios, que así es como también se llama a este veneno extraído del sapo bufo originario de Sonora, se usa en ritos chamánicos que consisten en fumar esta sustancia en una pipa de cristal. Este proceso supuestamente curativo provoca un 'viaje espiritual' de entre 15 y 20 minutos que puede producir alucinaciones, taquicardias, pérdida del conocimiento y, en ocasiones, hasta la muerte.

La sustancia es tan peligrosa que está considerada sustancia controlada de tipo 1 (las más penadas y vigiladas) por la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos. No obstante, teniendo en cuenta de que se trata de un tema controvertido y delicado, la Universidad Johns Hopkins realizó un estudio publicado en la revista News Medical que concluye que el veneno de sapo es efectivo contra la depresión y la ansiedad.

El ex boxeador estadounidense Myke Tyson confesó haber fumado veneno de sapo para tratar sus problemas de adicción a la cocaína y al alcohol y declaró que este remedio había sido efectivo. Asimismo, se recomienda no acudir a este 'rito', ya que puede ser extremadamente peligroso.