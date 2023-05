Nacho Vidal, exculpado del homicidio de un fotógrafo tras darle sapo bufo: murió por mezclarlo con cocaína, según la jueza

El Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva ha archivado la investigación contra Nacho Vidal por un delito de homicidio por imprudencia.

El exactor de cine para adultos había sido procesado por la muerte del fotógrafo José Luis Abad tras consumir sapo bufo en su casa de Enguera, en julio de 2019.

Ahora, un informe de una especialista del Instituto de Toxicologia y Ciencias Forenses concluyó que la víctima murió "por la combinación entre la ingesta de cocaína y la sustancia producida por el sapo", la metilbufotenina, ya que Abad habría sufrido una "reacción adversa a ambas drogas de abuso".

Además, señala la jueza, la víctima se sometió a la ceremonia voluntariamente. "Acudió a la misma habiendo consumido previamente cocaína", señala,

Hace unos días, Vidal se atrevió a hablar en Lo de Évole de este tema. "Nadie me ha preguntado por cómo me siento por ver morir a alguien en mis manos", lamentó, antes de explicar su versión. "Estábamos haciendo un acompañamiento a alguien que quería tomar una medicina ancestral. He visto miles así. José Luis pidió información a mi prima y venir a casa para tomarlo, yo me negué varias veces hasta que accedí. Pero se han dicho todo mentiras. No tuve nada malo que ver en lo que pasó".

Sobre la muerte del fotógrafo, señaló: "Fue muy fuerte. El cayó, entró en catarsis, dejó de respirar, pero yo le hice volver. El viaje era así, empezó a respirar tranquilo y, de golpe, dejó de hacerlo. Eso fue muy fuerte, encima se me murió en mis manos".