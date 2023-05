Quién es Theodor Andrei, representante de Rumanía en Eurovisión 2023

Theodor Andrei será el representante de Rumanía en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en rumano e inglés 'D.G.T (off and on)'. El artista rumano fue el vencedor en el certamen nacional Selectia Nationala.

Según publica la web de Eurovisión, Theodor es cantante, compositor y actor y ha participado en varios talent shows en su país. Ahora, tras vencer en el certamen nacional, buscará hacer historia para Rumanía y ganar en Eurovisión por primera vez para el país.