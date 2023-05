El próximo sábado 13 de mayo se celebra la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2023, que este año se celebrará en la ciudad inglesa de Liverpool. La ciudad británica acogerá la 67ª edición del Festival de la Canción después de la victoria de Ucrania en 2022, que no podrá acoger el certamen por la invasión rusa de Ucrania.

Un elemento fundamental para conducir una gala que suele irse hasta las cuatro horas de duración son sus presentadores. En este caso ha sido la televisión británica, como organizadora del evento, quien ha seleccionado a los encargados de conducir la gala de 2023.

Hannah Waddingham

Hannah Waddingham es una actriz y cantante británica muy conocida en el Reino Unido. Comenzó haciendo carrera en el teatro y acabo dando el salto a la actuación, trabajando en series de éxito como la comedia británica 'Benidorm' y más recientemente en 'Juego de Tronos' y en la popular 'Ted Lasso', cuyo papel le hizo ganar un Premio Emmy en 2021. Además cuenta con un álbum en solitario, lo que la convierte en una artista polifacética.

Hannah Waddingham en los Premios Olivier 2013. ARCHIVO

Julia Sanina

Esta cantante y compositora ucraniana, Premio Nacional de Música de Ucrania y el Premio a la Mejor Banda del Este de Europa, pondrá el acento ucraniano en un certamen que debería celebrarse en su país pero en el que no faltarán referencias a Ucrania.

Sanina forma parte del grupo de rock alternativo 'The Hardkiss', muy popular en su país, y con el que ha ganado varios premios. Sanina, además de ser una de las presentadoras de Eurovisión, actuará con su grupo para abrir la primera semifinal del certamen.

Julia Sanina (centro) junto a Alesha Dixon y Hannah Waddingham. Anthony Devlin - Getty Images

Alesha Dixon

Una de las artistas más conocidas en el Reino Unido, Alesha Dixon cuenta con una larga y prolífica carrera en la industria musical británica, primero en la banda 'Mis-Teeq' y luego en solitario. Además, es una popularidad televisiva por su papel como juez en el programa de baile 'Strictly Come Dancing' y su participación en programas como 'Britain’s Got Talent', 'The Greatest Dancer' y 'Alesha’s Street Dance Stars'. Ahora suma a su currículum el puesto de presentadora de Eurovisión.

Alesha Dixon David M. Benett-Getty Images

Graham Norton

Uno de los rostros más conocidos de la televisión británica por su papel como conductor de su propio late show, 'The Graham Norton Show', este cómico, actor y presentador irlandés será el maestro de cremonias de la gran final de Eurovisión. Además de ser un presentador reconocido, Graham Norton y Eurovisión ya son una asociación recurrente para el público británico: precisamente Norton es uno de los comentaristas del certamen en el Reino Unido desde el año 2009.