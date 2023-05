Entrevista

Getty Images for The Latin Recor

Lleva más de tres décadas en lo más alto y es considerada una de las estrellas latinas más grandes, pero a Thalía aún le quedan sueños por cumplir. Entre ellos, hacer un disco en el que versionar sus mejores temas de siempre y, de paso, atreverse con las canciones más icónicas en español. Es el soundtrack de su vida.

¿Es una forma de reinventarse?Me encanta crear nuevas aventuras. Me gusta aterrizar mis sueños y hacerlos realidad. Mi imaginación no para. Es como un holograma que tiene enfrente muchas pantallas que son como ideas. Lo que yo hago es que las aterrizo y las materializo. Esa es la diferencia y esa es la aventura. Me gusta crear cosas que me reten, me exciten y me emocionen. Por esto este disco es algo que me apasiona, y está hecho desde el corazón de esa fanática de la adolescencia.

Y desde una imagen vintage, retro. ¿Está de moda?La generación ochentera y noventera es la que ya hoy hemos crecido y tenemos la economía suficiente para volver a traer, fomentar y presentársela a las nuevas (generaciones), a los chiquitos, de una forma nueva, desde su propia perspectiva.

Los ochenta y noventa. ¡Vaya época!Eran muy divertidas. Me encanta toda esa época, es la que me dio mucha seguridad. En mis canciones no faltaba el rock en español, y sus artistas fueron los que me dieron la fuerza para ser auténtica, de ser yo, de atreverme a vestirme, a peinarme y a decir cosas fuertes para esa época.

Se habla hoy mucho del empoderamiento femenino, pero Thalía ya lo era en sus inicios.Yo creo que el poder de la mujer siempre ha estado y siempre estará. Es como que ahora tiene una palabra, empoderamiento, pero es un poder que la mujer siempre lo ha tenido. Es una época en la que, gracias a las redes sociales, una puede hablar y poner sobre la mesa conversaciones que, tal vez, en otros momentos fueron muy incómodas, pero hoy no lo son. Hoy se habla, se comparte y hay grupos que se unen a través de las redes. Hoy es mucho más fácil tener conversaciones que en otras épocas eran tabú. A mí me tocó picar piedra, literalmente. Me encanta que las jovencitas como mi hija, que tiene 15 años, tengan ahora todo tan fácil y puedan encontrar sus grupos de apoyo.

Es eso de: 'ahora nos toca a nosotras'. Se nota que no hay tabús para usted, y en sus últimos temas hace gala de ello.Bueno, no solo en los últimos, porque si tú haces un repaso a mi discografía.... La primera canción que saqué me la censuraron en la radio, porque hablaba de sadomasoquismo y de sexo explícito, pero me atreví a publicarla. Obviamente, eran letras inspiradas en los héroes a los que hoy hago este tributo. Esas letras que nos dieron Hombres G, Mecano, Nacha Pop o Los Toreros Muertos. Esas letras son las que a mí me dijeron: 'tú puedes'.

Thalía. ENRIQUE VEGA

¿Por eso también ha sido ahora el momento de atreverse a hacer este disco?Este proyecto ha llevado sacarlo cuatro años. Nos remontamos al verano de 2019. Hay canciones que, no sé tú, pero yo las guardo en mi corazón y no las escucho porque sé que me van a detonar cosas que no sé si quiero recordar ni si estoy preparada para revivir en mi mente. Pero me atreví a escuchar el mixtape de estos temas. ¡Cuando saltó Devuélveme a mi chica me voló la cabeza! Yo iba conduciendo y veía el concepto clarísimo de lo que yo quería hacer con ella. Llegó la pandemia y todo se paralizó, pero yo aterricé el proyecto. Busqué a mis aliados, esas personas que sabía que entenderían mi proyecto, y aquí estamos, presentándolo.

Me habla de usted conduciendo. ¿Cómo es esa Thalía en su faceta más personal?Soy muy tranquila. Me gusta vivir mi vida superrelajada, muy peace and love y hippie. Me gusta pasarlo bien con la gente que admiro, con mis amigos y mi familia. Escuchar música, conducir por carretera... Agradezco las cosas simples y sencillas de la vida. Doy gracias a Dios por regalarme cada día y le pregunto que cuál es el plan que tiene hoy para mí. Trato de crear mis sueños y concretarlos.

Thalía La cantante, actriz y empresaria mexicana, de 51 años, inició su carrera musical a principios de los años 80 como vocalista del grupo infantil Din-Din y, posteriormente, en los conocidos Timbiriche. En su carrera en solitario tiene himnos como 'Amor a la mexicana', 'Arransando' o 'Latina'. Protagonizó telenovelas como 'Marimar' o 'Rosalinda'.