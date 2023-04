Lola Índigo ha liberado el dragón que llevaba dentro. Se trata del nuevo proyecto de una de las artistas del momento en el que se reinventa una vez más, demostrando que no existen límites para su creatividad.

Dice que ha experimentado la libertad en estado puro. Cuénteme cómo es esa sensación.No es que no haya hecho siempre lo que me ha dado la gana, porque sí que lo he hecho, pero es verdad que ahora creativamente me siento un poco más poderosa. Tengo claro lo quiero. En Akelarre, por ejemplo, trabajaba con gente que me hacía pequeña. Eran productores supertop, por eso meterme en temas de producción me daba un poco de vértigo.

Y se nota su implicación.Es que en este disco sí que he metido mano. Me he ido a hacer música por ahí y también he pedido los proyectos para poder abrirlos, tocar algunas cosas y darle a todo un sonido coherente. Aunque todas las canciones son muy diferentes, y tocamos todos los estilo dentro de El dragón, hemos intentado que todo tenga una atmósfera muy parecida, que se sienta volar.

¿Ha madurado a la fuerza?Sí. Hace falta hacerlo para estar bien, tranquila y para disfrutar de las cosas que te pasan, porque al final es como que vives al día y no te permite ver con perspectiva que te gusta lo que estás haciendo. Te subes a un escenario, te subes a otro... A mí eso me ocurrió en mi primera gira, que ya era como el día de la marmota y no me estaba dando cuenta de lo que ocurría. Me preocupaba mucho por lo que leía o lo que me decían, y ya no me pasa más. Ahora estoy en mi lugar, creo. Tengo gente muy linda a mi alrededor que trabaja superbien. Tengo 12 bailarines, 12 dragones impresionantes a mi lado. Me siento muy, muy afortunada y ojalá pueda hacerlo durante mucho tiempo.

¿Ha perdido alguna vez el foco?Lo que me ha pasado es estar triste, pero no fliparme. He estado muy triste y desconectada. Hubo una época de mi vida que estaba con mi familia o me iba con mi amigo al campo y estaba muy preocupada por lo que me pasaba en el trabajo. Podía ser, yo que sé, un lanzamiento, un videoclip o lo que estuviera haciendo en ese momento. No estaba disfrutando de lo que se suponía que era mis vacaciones. Y ahora, cuando estoy con ellos, no tengo por qué hablar con ellos de esas cosas. De hecho, lo bueno que tengo es que con mis amigos no tengo que hablar de nada de música. Podemos hablar de esta del pueblo que se ha quedado embarazada, del otro que ha puesto ahora una panadería... Me gusta mi trabajo, me apasiona, me encanta, pero tengo dos vidas muy diferenciadas y estoy muy feliz.

¿Es el éxito de Lola Índigo el de una curranta nata?Que soy trabajadora creo que es lo más bonito que me dicen y lo que más ilusión me hace que me digan, porque lo yo también me lo considero. Eso me mantiene al margen de todas las críticas y todas las tonterías que leo muchas veces, de las que a veces también aprendo, porque hay algo de verdad en algunas críticas, si no son simplemente destructivas. Pero lo que me tiene tranquila es que lo que soy hoy no es lo mismo que voy a ser mañana. Mañana voy a intentar ser mejor, y siempre voy a intentar ser mejor. De eso se trata en la vida. Yo no soy ahora la misma cantante que hace cinco años, cuando salí de Operación Triunfo. Ya me jodería. Pero aquí se trata de aprender, de mejorar, de seguir yendo a clases, de seguir entrenando, y a mí me encanta. Lo guay es que a mí me encanta aprender. Si, esa la clave, y toda las artistas a las que yo admiro tienen esa metodología.

Mal no le va.No es fácil seguir ahí. Todo me sigue haciendo ilusión, porque lo importante no es que me pase, sino que lo haga cinco años después, que yo siga estando aquí. Porque podría estar en mi casa teniendo un huerto de aguacates si la gente me hubiese dejado de escuchar, o me hubiese vuelto a China de no haber tenido éxito con la primera canción. No sé lo que habría sido de mí, pero el caso es que estoy agradecida con la vida y, sobre todo, con la gente, porque cinco años después sigo haciendo música y la escuchan. Eso es lo que me emociona.

¿Realmente nota su voz tan cambiada respecto a su etapa de 'OT'?¡Claro que sí! Por ejemplo, Lady Gaga, que es mi máxima ídola, si escuchas su primer disco y escuchas el último, no tienen nada que ver. Y no porque no fuera una excelente cantante ya desde el primero. Que no es mi caso, porque yo cuando empecé tenía muy poco conocimiento. Es verdad. He tenido que ir a clases de canto y aprender muchas cosas. Me parece que es más difícil aprender a cantar desde cero que a bailar. Me acuerdo de todo lo que me costaba al principio. Pero es importante estar motivado en la vida. Hay muchas veces que a la gente le da rabia los supermotivados de la vida, y a mí, en cambio, me encantan. Porque luego, dentro de cinco años, toda esa gente que se ha reído de ese chiquillo a lo mejor tiene que estar viéndole encima de un escenario.

Lola Índigo, durante la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

Qué alarde de sinceridad.Lo bonito en la vida es aprender de tus errores. Muchas veces me he culpado de lo que creía que eran errores, y no, eran aprendizajes. Es que si no hay eso, tu vida no toma una dirección diferente, porque, por ejemplo, cuando te equivocas, te lo tienes que currar más. Me he culpado mucho. La culpa es muy pesada, te pesa en el pecho, y ya no quiero tener más culpa.

¿Es esta la Lola Índigo más cañera o aún puede dar un paso más allá?Hay muchas personalidades. El otro día hablaba con un amigo que, a lo largo de la vida, somos muchas personas diferentes. Veo los vídeos y recuerdo las cosas que hacía y decía en Fama a bailar y siento que no soy la persona persona que era entonces. Recuerdas tu vida cuando te vas encontrando con personas que estuvieron en ese momento en ella. Por eso a veces tengo muchas lagunas de China, porque como llevo mucho tiempo sin ver a la gente que estuvo conmigo allí, hay cosas que no logro recordar.

Qué poco deja salir ese lado más emocional. ¿Le cuesta más?Me gustan igual. El tema es que hay veces que, como me pille un poco sensible, tengo que dejar que la gente lo cante, porque, como dice Belén Aguilera, soy un poco PAS (Persona Altamente Sensible). Es duro, porque claro, cuando tú escribes tus canciones, dejas mucho de ti ahí. ¡Y luego apáñate con eso! Mi historias, a veces, se las entrego a la gente, como es el caso de la canción Dragón, y hablo de todos mi traumas uno por uno, pasando de cuando empecé en esto, que estaba muy agobiada de no sabía muy bien cómo gestionar lo que me estaba pasando, hasta mi relación con mi madre, con mi TCA (Trastorno de Conducta Alimentaria) o la soledad. Son muchas cositas.

Ahora que habla de 'Fama', ¿le gusta ver a esa Mimi de hace casi diez años?Yo me río y me dan ganas de darle un abrazo, la verdad. Sigue habiendo algo de ella en mí. Es que era una niña que nunca había salido del pueblo y, de repente, me meten en una casa con un montón de bailarines buenísimos. Yo me quedo fascinada y me pongo tonta, me pongo con el pavo. ¿Lo que llamamos el pavo de la adolescencia? Pues yo estaba con el pavo.

¿Habrá una colaboración con Rosalía?A mí encantaría, pero no sé si Rosalía tiene la agenda ahora como para hacerla. Ella sabe que la admiro y la disfruto muchísimo. Es un orgullo de tía. La tomo como ejemplo de lo que te decía antes, de persona que nunca se cansa de aprender. Que es salgo que ya sabemos, pero es que el otro día escuchaba a Rauw Alejandro hablar de ella en una entrevista y decir que ella siempre está en clase de canto, de baile... ¡Es que esa es la clave, coño!

¿La música, ahora, tiene menos tabúes que antes?No creo que la música estuviera antes encorsetada. Pongo de ejemplo a Mala Rodríguez, que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Vivía en un mundo de hombres, rodeada de raperos, pero se peleaba por los festivales para que la respetaran. Y en esa época eran ella y dos más. ¡Es que no había mujeres! Y ella asfaltó el camino para muchas. Hay que saber respetar a las mujeres y las artistas que nos han hecho el camino. La Mala Rodríguez fue la primera persona que quiso colaborar conmigo, y por eso siempre intento ir de la mano junto a ella. Yo nunca olvido.

"Al salir de 'OT' fue agotador. Había mucho foco puesto en la parte personal. Me acuerdo de estar todos mirando Twitter, y era muy dañino. Éramos muy jóvenes, no teníamos ni idea y fue un fenómeno muy 'heavy'"

¿Es de las que disfrutan del momento?Yo, inevitablemente, siempre estoy en el siguiente proyecto. Pero me pasa natural, no me esfuerzo, porque las ideas llegan cuando llegan, solo hay que estar un poco despierta. Pero sí es verdad que animo a la gente a que se desconecten un poco de las pantallas porque, y lo van a notar enseguida, en el momento en el que te despegas de ellas tu imaginación se pone en marcha. Aunque parezca que estás siendo productivo, cuando estás con el teléfono en realidad no lo eres.

Lola Índigo Cantante y bailarina. Madrid, aunque criada en Granada. 31 años. Miriam Doblas Muñoz, popularmente conocida como Lola Índigo, comenzó muy joven en el mundo artístico, destacando su faceta como bailarina y coreógrafa. En 2010 participó en 'Fama a bailar' y siete años después fue la primera expulsada de 'OT 2017', tras lo que inició una exitosa carrera que suma 'hits' como 'Ya no quiero ná', 'Mujer bruja', 'La niña de la escuela' o 'Santería'.