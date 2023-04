Entrevista

Confirmada como una de las principales exponentes del pop español, Ana Mena, que lleva dos años siendo la artista con más números uno en radio, vuelve con su esperado segundo disco, un trabajo personalísimo que define como "un conjunto de historias y vivencias propias".

¿Un drama puede ser bello?Yo creo que sí, aunque depende de muchas cosas: del tiempo que haya pasado, de la filosofía con la que te tomes las cosas... De todas las maneras, el título del disco es una palabra que yo llevaba mucho tiempo pensando, una que explicase el disfrute de la melancolía. De ahí nació Bellodrama.

Es como el regusto del desamor, ¿no? ¿Puede saber bien?No es que sepa bien, es romantizar el drama todo el tiempo, regocijarte en ese sentimiento de melancolía, en la intensidad... Y me parece bonito, porque también han salido canciones, películas, libros e incluso obras artísticas del desamor. Así que vamos por ahí.

El disco es una especie de catarsis. Lo menos bueno, ¿mejor fuera que dentro?Sí, aunque mí no me ha costado sacarlo en forma de canción. Yo creo que cuesta más hacerlo de una forma más sincera, de tú a tú, y debería no ser tan difícil, sinceramente.

"Si el arte no es libre, ¿entonces ya qué hacemos? No sería arte. No deberíamos tener ningún tipo de limitación"

Eso ha hecho, casi con nombres y apellidos, Shakira, y se llevó algunas críticas. ¿Cree que en el arte debe haber límites?Yo creo que el arte es arte, y uno tiene que ser libre. Es que si el arte no es libre, ¿entonces ya qué hacemos? No sería arte. Si yo en una canción digo 'te odio' es que igual he tenido ese sentimiento y no quiere decir que te vaya a hacer algo. Igual que en las películas salen pegándose tiros y no quiere decir que esté incitando a la gente a hacerlo. Es una cosa desde otro punto de vista, siempre creando algo, entretenimiento, no tiene nada que ver con eso. Con lo que a mí respecta, que es hacer música y cantar, yo creo que no deberíamos tener ningún tipo de limitación.

Canta que "la cosa está jodida" o llama a su ex "capullo galáctico". ¿Se puede hablar como habla la calle sin caer en lo soez, sin que suene mal?Claro que sí. Yo digo palabrotas todos los días. Cuando me sale, me sale, y cuando no, pues no. Hay que ser real, que es como mejor se transmiten las cosas y te haces entender entre la gente de tu edad y la que vive las mismas cosas que tú. No tiene sentido disfrazar ni maquillar las cosas.

"Cuando voy a una discoteca me encanta que me pongan reguetón, me las sé todas. Si no lo ponen, me voy"

En general ¿en este disco priman más las historias, por encima de todo?Es que yo soy fan de las canciones que cuentan historias, porque creo que la gente conecta con ellas. A mí, las que riman por rimar o dicen siempre lo mismo, no me transmiten nada. ¡Soy muy fan del storytelling!

¿No quería que la encasillaran en música más urbana?Para nada. Si a mí me encanta la música urbana y, cada dos por tres, me sumo a un tema o se me ocurre una idea para hacer un tema urbano o de reguetón. Además, escucho todos los días a artistas urbanos con los que me encantaría colaborar. No me cierro a nada porque no me gustan las etiquetas. Es verdad que este disco es más pop, aunque hay de todo.

Entonces, no reniega del reguetón.Pero si me flipa, me divierte. Cuando voy a una discoteca me encanta que me pongan reguetón, me las sé todas. Si no lo ponen, me voy. Pero en este disco está la realidad de lo que me apetecía hacer en este momento, no sé lo que haré mañana, pero no me voy a poner limitaciones, porque nunca se sabe.

"Hasta que yo no tuviera más claro quién era y a dónde quería ir, no le veía sentido a hacer un álbum"

Estamos ante uno de los discos pop más importante del año. ¿Cuánto le ha costado hacerlo y que confíen en usted?Desde que tenía 17 años no sacaba un álbum. Hemos hecho más un trabajo de single a single, también porque la tendencia es esa y la gente consume ahora música muy rápido. Además, yo estaba buscando mi sonido. Hasta que yo no tuviera más claro quién era y a dónde quería ir, no le veía sentido a hacer un álbum. Y esto pasó hace dos años, que fue cuando me sentí preparada para hacer un álbum de concepto, no de recopilatorio de canciones, que es lo que había hecho. Vivía una etapa que quería reflejar musicalmente.

Ana Mena. JAVIER BIOSCA

El suyo es un éxito cocinado a fuego lento y que ha sudado pero bien. ¿Qué ha sido lo más difícil hasta llegar aquí?Todo. Encontrar tu personalidad, atravesar los obstáculos que te pone esta carrera... ¡Difícil es todo! Pero no lo digo haciéndome la mártir, ni mucho menos. Todo lo contrario. Si no fuese difícil, no tendría gracia, y es guay, porque te pone todo el rato en un reto constante, y eso hace que evoluciones, mejores y saques de ti cosas que no sabías que tenías. Es un camino interesante.

"¡Difícil es todo! Pero no lo digo haciéndome la mártir, ni mucho menos"

¿Alguna vez pensó o tuvo miedo de no ser profeta en su tierra?Aunque tranquila del todo nunca se está, yo estaba segura del trabajo duro que estábamos haciendo. En algún momento tenía que llegar, y ha llegado. Y estoy feliz. Todo mi pasado en Italia, por ejemplo, me ayudó a descubrirme, a construirme, a saber quién era, qué quería hacer y cómo quería sonar. Todo son etapas.

Y, por fin, un Wizink. Eso es como aquello de: '¿Ya me puedo morir tranquila?'.Un poco sí (ríe). Ha sido un check, pero aún queda hacerlo. Anunciarlo ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, sobre todo porque fue con un poso de riesgo, antes de salir el disco, y la gente que se compró su entrada lo hizo confiando mucho, y ese es un gesto precioso. Madrid es una plaza superimporetante, y me hace mucha ilusión presentarme allí por primera vez yo sola.

"Especialmente ahora tengo muchas ganas de hacer algo interpretativo, de meterme en una peli o una serie, así que, en el momento en que lo pueda compaginar, voy a estar superfeliz de hacerlo"

Está viviendo el éxito y, con ello, la fama. ¿Cómo lo gestiona?¡Guau! La verdad es que no lo sé. Intento vivir el día a día con toda la naturalidad que puedo. Como lo mío no ha sido pasar de cero a cien de un día para otro, sino que ha sido un comino progresivo, te da tiempo a asimilar más las cosas y a asentarlas, y eso para la cabeza está genial (ríe). Creo que es importante rodearte de la gente que te quiere, que te valora y que te pone los pies en el suelo. Ah, y no mirar Twitter. ¡Lo recomiendo!

Su famosa muletilla, "desde Málaga pa'l mundo", tiene ahora más sentido que nunca. ¿hasta dónde quiere llegar?Yo siempre me he considerado una chica ambiciosa, así que hasta donde se pueda y la gente quiera. Yo voy a trabajar a tope, como hasta ahora.

"Sigo Eurovisión y me encanta apoyar a España, pero en este momento no me planteo ir, no entra en mis planes"

Empezó en esto también entre cámaras. ¿Ve muy lejana ahora la interpretación o lo tiene solo aparcado? ¿Hay que elegir?Yo siempre me he considerado artista cantante, me tiro siempre por la música, pero la interpretación me encanta, me apasiona jugar a hacer otros personajes. Y, especialmente ahora, tengo muchas ganas de hacer algo interpretativo, de meterme en una peli o una serie, así que, en el momento en que lo pueda compaginar, voy a estar superfeliz de hacerlo.

Siempre ha dicho que no olvida sus raíces, que en su casa se respiraba flamenco. ¿Alguna vez, como hizo su amigo Omar Montes, se atreverá con un disco puramente flamenco?No lo sé, quien sabe. ¿Por qué vamos a ponernos límites? Es que en mi manera de cantar se nota que vengo de ahí, me lo han dicho bastante, así que está presente siempre en mi vida. No sé lo que haré mañana, pero sí que me encanta, que forma parte de mi día a día y de mis raíces, porque siempre se ha escuchado en mi casa.

Ana Mena Estepona, Málaga. 26 años. Cantante, actriz y modelo, Ana Mena comenzó a interesarse por la música desde niña gracias a la influencia de sus padres. Con solo 9 años ganó concurso 'Veo Veo'. En la ficción protagonizó 'Marisol, la película' y participó en 'La piel que habito', de Pedro Almodóvar. Tiene dos discos en el mercado y 'hits' como 'A un paso de la luna', 'Ya es hora', 'Quiero decirte', 'Música ligera o 'Las 12'.