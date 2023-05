Laura rompió a llorar en su turno del debate de La isla de las tentaciones. La modelo hizo autocrítica tras ver su paso por el programa: "Soy la primera que me he dado cuenta de que me he equivocado en muchísimas cosas".

"He aprendido un montón", continuó explicando. "Alejandro lo pasó muy mal por mi culpa", aseguró tras ver desde fuera su recorrido, donde fue infiel a su pareja con Saúl, el tentador con el que mantiene actualmente una relación.

La gallega no se vio reflejada en La isla: "Me veo hipócrita en las hogueras, de mala leche, cuando yo no soy así". Naomi, la que fue su compañera y con la que actualmente está enfadada, quiso saber si se sentía mal de verdad o era solo "porque le ha caído hate".

Laura: "Soy la primera que me he dado cuenta que se ha equivocado en muchísimas cosas"



🍎 #TentacionesDBTFinal2

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/oTCwJa4RLO — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) May 8, 2023

"En tu debate no dije nada. De hecho, te eché una mano", le respondió Laura. "Me ves que estoy mal y te la suda, eres mala persona", concluyó la protagonista atacando a Naomi.