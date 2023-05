El motivo de la pelea entre Laura y Naomi, de 'La isla de las tentaciones': "Qué largo es este capítulo"

Laura y Naomi anunciaron en el Debate de las tentaciones que ya no eran amigas, después de que su amistad fluyera en La isla de las tentaciones. "Ella era como mi hermana mayor", declaró la gallega.

"Empecé a trabajar en un sitio donde también trabajaba Keyla", comenzó a relatar Laura. Cabe recalcar que Keyla fue la chica con la que Adrián, pareja de Naomi, le fue infiel a esta.

Las compañeras de trabajo comenzaron a tener una relación más cercana, según contó Laura. "Un día quedamos y Naomi vio que Keyla me mandó un mensaje", continuó.

La valenciana no pudo aguantar e intervino. "Empecé a ver historias de que estaban juntas siempre, pero ella me decía que su relación era de hola y adiós", le reprochó a su ex amiga.

Según contó Naomi, ella le preguntó a Laura si era amiga de la tentadora: "Me dijo que jamás me haría eso y al día siguiente vi que fueron a jugar a los bolos". Laura añadió que le pidió disculpas, aunque para Naomi no fue suficiente.

"Qué capítulo más largo de Al salir de clase", intervino Kiko Matamoros visiblemente aburrido de la historia. Tanto fue así, que incluso Sandra Barneda cortó la conversación. "Te dije que desde fuera no era para tanto", reprochó Laura a Naomi.