Adrián Vázquez: "Ciudadanos llegará a las generales y a las europeas de 2024"

Adrián Vázquez (Madrid, 1982) asumió hace meses un encargo complicado, uno que no muchos habrían aceptado. Sin abandonar sus labores como eurodiputado, decidió unirse a Patricia Guasp para ponerse al frente de Ciudadanos. Afrontaron un complicado proceso de refundación protagonizado, más que por ellos mismos, por una lucha fratricida entre Edmundo Bal e Inés Arrimadas. Con el respaldo de Arrimadas, tomaron las riendas de la formación y llevan algo más de 100 días trabajando para que los españoles se enteren de que hay "un nuevo Ciudadanos", y aún más, para que decidan escoger la papeleta naranja en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales de diciembre. En la sede que el partido se dispone a abandonar, Vázquez conversa con 20minutos sobre las propuestas de la formación tras este cambio de dirección y el rumbo que espera a Ciudadanos en este decisivo año electoral.

Han pasado más de 100 días desde que se renovó la Ejecutiva de Ciudadanos y a unas semanas de las elecciones han presentado 800 listas electorales. ¿Es lo que se esperaba cuando se convirtió en secretario general?

La verdad es que no, mis expectativas eran bastante más bajas. Estamos replicando prácticamente el número de listas de 2015. Viniendo de cómo estaba el partido, para nosotros ha sido un grandísimo éxito. Estamos en 49 de las 50 capitales de provincia, en todas las comunidades autónomas y en todos los municipios de más de 30.000 habitantes. El 80% de los españoles va a tener la oportunidad de elegir la papeleta naranja.



¿Cuáles son sus expectativas de cara al 28 de mayo?Es muy complicado, hay una volatilidad política que hace muy difícil predecir. Pero vemos una tendencia, el nuevo Ciudadanos ha centrado el tiro en volver a ser un partido de las ideas. Queremos que las clases medias exprimidas sepan que somos el partido que les defiende y ser decisivos donde entremos. En Madrid, la Alcaldía la va a decidir Begoña Villacís. En Murcia, Aragón y Baleares, podemos decidir quién va a ser el próximo presidente. Y la clave es que donde entremos la mayoría se haga del centro a los extremos en vez de permitir que los populismos y los nacionalismos decidan el futuro de los gobiernos autonómicos.



El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, durante la entrevista. Jorge París

¿Dan por sentado que se van a mantener en Madrid?

Absolutamente. Madrid ciudad es donde tenemos de los mejores números. Pero tenemos buenos números en otras once capitales. En sitios como Murcia, Aragón o Asturias estamos para entrar a decidir. En la Comunidad Valenciana o Baleares también tenemos opciones. Hay una tendencia al alza y una tendencia de que el PSOE se ha estabilizado y el PP empieza a bajar porque no emociona ni a sus votantes. Y la irrupción de Sumar puede movilizar a la izquierda. Queremos volver a hablar de lo que le importa a los ciudadanos.



Dicen que contemplan pactos a la izquierda y a la derecha... No tenemos un socio prioritario. Vamos a pactar en base a programas y queremos decidir para poner sentido a izquierda y derecha. No vamos a estar en gobiernos con populismos y no vamos a negociar con nacionalismos. Sabemos que no necesitamos un resultado grande para tener un gran resultado. Donde entremos, decidiremos gobiernos.



¿Los resultados del 28 de mayo pueden condicionar que Ciudadanos se presente o no a las generales?

En absoluto. Cada vez tenemos más fuerza porque vemos que hay una tendencia clara. Vemos que estamos recuperando espacio y estamos ilusionando a más y más familias de clase media que quieren un partido que les defienda. Vamos a estar en municipales, autonómicas, nacionales y europeas.

En ese caso, ¿cuál sería un buen escenario para Ciudadanos en diciembre?Más bien, ¿cuál sería un buen escenario para los españoles? Que haya un partido que rompa la trinchera, la polarización y los bloques. Queremos que haya un partido de centro liberal que decida en base a políticas que necesitan los españoles. Las pensiones, las familias, la natalidad, el problema de la vivienda, la corrupción. Donde estemos, si la mayoría depende de nosotros, se conformará sin populistas que no entienden nada, ese es nuestro objetivo.



De obtener representación, ¿considerarían un pacto con el PP de Feijóo o el PSOE de Sánchez?Yo no sé quién se presentará a las elecciones por estos partidos en diciembre. Ya hemos visto cambios radicales en el PP y con el señor Sánchez hace cinco años. Pero, obviamente, no nos podemos cerrar a pactar con nuestro partido inmediatamente a la derecha e inmediatamente a la izquierda. Son nuestros socios naturales, como lo son en Europa, donde tenemos un pacto con el Partido Popular y el Partido Socialista.

Van a dejar la sede del partido. ¿Saben adónde se van a mudar?Estamos construyendo un nuevo Ciudadanos y pensamos que hay que cambiar de sede. Todavía no hemos decidido adónde nos vamos, pero tenemos una capacidad financiera muy estable sin depender de préstamos de los bancos. Queremos una sede más céntrica en un sitio con más tránsito peatonal. Una sede más eficiente energéticamente, porque esta no lo es y somos un partido verde. Estamos viendo dos o tres sitios, pero necesitamos un espacio grande que cumpla las exigencias energéticas y no es tan fácil encontrar algo así en Madrid.



El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, durante la entrevista. Jorge París

Sitúan la vivienda en el centro de su programa y es una de las batallas de este año electoral. ¿Qué proponen en esta materia?No decimos que hay que construir 150.000 viviendas. Sánchez y Feijóo han hablado del aval para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, eso es algo que había anunciado Begoña Villacís en Madrid hace dos meses. También proponemos que lo que hayamos cotizado hasta los 35 años, lo podamos amortizar e invertir en una vivienda. Queremos eliminar el impuesto de transmisión patrimonial si es tu primera vivienda, eso puede abaratar hasta 60.000 ó 70.000 euros en la compra. Y fomentar que se alquilen las viviendas vacías. La ley del Gobierno es una barbaridad, porque intenta copiar el modelo de Berlín y Estocolmo, que han sido fracasos absolutos. También proponemos que si tú alquilas la vivienda a un menor de 35 años, se te bonifique el 80% del IRPF. Y si esa vivienda la pones a disposición del parque público, 100% de bonificación. Son medidas que pueden funcionar mañana mismo con un impacto inmediato.



Han sido ustedes muy críticos con la reforma de las pensiones...Ahora mismo, casi el 14% de todo el PIB es para las pensiones. Para que nos hagamos una idea, una pensión máxima se lleva 3.000 euros al mes. Y cada vez hay menos personas cotizando. En 15 años esto va a suponer casi el 35% del PIB. Es un sistema endiablado, solo lo promueven para comprar votos antes de unas elecciones, a pesar de que están abocando al sistema al colapso. Hay que racionalizar por tramos, subir las pensiones más bajas, pero las más altas están desacompasadas con la realidad. Estamos abocando a nuestro país a una batalla intergeneracional por la irresponsabilidad del PSOE y el PP.



¿Basta con aplicar una subida por tramos para solucionar el problema?

El segundo paso es tener gente que pueda cotizar y por eso nos centramos en la natalidad y en el bajísimo nivel de los salarios y la calidad de los trabajos. Nosotros queremos incentivar la natalidad. En España tenemos una media de 1,19 hijos por mujer y para un relevo generacional se necesitan 2,2. Esto se debe a que la gente no puede formar un hogar hasta los 35 años. Por tanto, necesitamos ayudar a las mujeres en los tratamientos de fertilidad y por eso proponemos que la Seguridad Social cubra hasta seis inseminaciones artificiales y hasta tres tratamientos in vitro. Y en segundo lugar, facilitarle la vida a los empresarios. Toda mujer que tenga un hijo de menos de dos años o dos de menos de doce, que el empresario no tenga que pagar esa cotización, que haya una libre cotización para que el empresario no tenga que recibir toda la carga de esos embarazos. Así equilibras la brecha de género.

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, durante la entrevista. Jorge París

¿Es momento para abrir un debate sobre la gestación subrogada?

Llevamos años abogando por una gestación subrogada altruista. En Bruselas, en la Comisión de Asuntos Jurídicos que yo llevo, se ha propuesto una nueva directiva de paternidad que pide que los derechos de cualquier tipo de niño de cualquier país sean reconocidos en el resto. Si Estonia u Holanda legislan regulado la paternidad doble de un niño de gestación subrogada, esos derechos no podrán ser violados por otro país. Esta directiva se va a aprobar durante la Presidencia española de la UE y va a ser llamativo que voten en contra Italia con Meloni, Polonia, Hungría y el señor Sánchez. Apuesto dinero a que en diez años el PSOE estará en esto.