Quienes son The Busker, representantes de Malta en Eurovisión 2023

El grupo The Busker serán los representante de Malta en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés ''Dance (Our Own Party)". Así lo determinó su victoria en el certamen Malta Eurovision Song Contest organizado por la televisión maltesa.

La banda formada por Jean Paul, Sean y Dav. Jr genera una mezcla de soul, pop y funk que ha sorprendido al público maltés y europeo, según publica la página web del certamen. Ahora buscan en Liverpool hacer historia para Malta logrando la primera victoria del país insular en Eurovisión.