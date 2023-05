Qué dice la letra de Dance (Our Own Party), la canción de Malta en Eurovisión 2023

'Dance (our own party)' es la canción que Malta eligió en Malta Eurovision Song Contest 2023 para representar al país en el festival de la canción europeo. La interpreta la banda The Busker, un grupo de música de indie pop que está compuesto por Jean Paul Borg, Dario Genovese, Sean Meachen y David Jr. Meilak. Tienen ya publicados dos álbumes, por lo que ya tienen un nombre en el mundo de la música. Ahora, con 'Dance (our own part), The Busker aspira a llevar a Malta a lo más alto de Eurovisión.

La canción de Malta habla sobre el viaje de una persona que huy de una gran fiesta por la ansiedad que le genera la multitud, encontrando consuelo junto a un par de amigos para ir a otro sitio mucho más pequeño, íntimo y familiar.

La letra de 'Dance (Our own party)', la canción de Malta en Eurovisión 2023

Wait, there

Can you speak up just a little louder?

I'm a little bit lost, oh

Fucked up

Might be the drink or the socialties of anxiety

The tension I'm getting

This is our true, oh

I can't focus, should know this

When did it get suck and I'm gone

I feel better in my sweater

I got my celular, I play songs you know

But hey, wait, what you say?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

It's on

Go outside for the very first try, I can save the night

If you are keen, dancing with no shoes

I can offer you, get you in the groove

The tension I'm getting

Another moment would've been too much

It's really my own party, my own party, my own party

I feel better in my sweater

Got the radio, is this a song you know?

But hey, wait, what you say?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

I feel better in my sweater

Got the radio, is this a song you know?

But hey, wait, what you say?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Qué dice en español la letra de la canción de Malta

Espera,

¿puedes hablar un poco más alto?

Estoy un poco perdido, oh

Jodido

Podría ser la bebida o las relaciones sociales de la ansiedad

La tensión que estoy teniendo

Esta es nuestra verdad, oh,

no puedo concentrarme, debería saber esto ¿

Cuándo apesta y me voy?

Me siento mejor en mi suéter

Tengo mi celular, toco canciones que sabes

Pero oye, espera, ¿qué dices?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

Está en

Salir a la calle para el primer intento, puedo salvar la noche

Si estás interesado, bailar sin zapatos

puedo ofrecerte, ponerte en marcha

La tensión que estoy teniendo

Otro momento hubiera sido demasiado

Es realmente mi propia fiesta, mi propia fiesta, mi propia fiesta

Me siento mejor con mi suéter

Tengo la radio, ¿es esta una canción que conoces?

Pero bueno, espera, ¿qué dices?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

Me siento mejor con mi suéter

Tengo la radio, ¿es esta una canción que conoces?

Pero bueno, espera, ¿qué dices?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?

¿Quieres bailar?