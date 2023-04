Cómo se eligen las canciones que representan a cada país en Eurovisión 2023

El próximo sábado 13 de mayo se celebra la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2023, que este año se celebrará en la ciudad inglesa de Liverpool. El Echo Arena de la ciudad británica acogerá la 67ª edición del Festival de la Canción después de la victoria de Ucrania en 2022, que no podrá acoger el certamen por la invasión rusa de Ucrania.

Hasta 37 países se citarán en Reino Unido para participar en el certamen que dará comienzo el día 9 de mayo con las semifinales y culminará el sábado en la final. Desde la edición del año pasado, los países han tenido tiempo de organizar sus diferentes procesos internos para elegir a sus representantes. Y es que la forma de elegir a los representantes de Eurovisión es muy variada entre los países participantes y puede variar con el tiempo: desde concursos internos hasta festivales propios, talent shows o modelos mixtos.

Así se han escogido los 37 participantes de Eurovision 2023:

Albania

La selección se realiza a través del concurso Festivali i Këngës, y este año dió la victoria a Albina & Familja Kelmendi y su tema 'Duje' gracias al televoto, introducido por primera vez en el concurso.

Alemania

La selección se realiza a través del certamen Unser Lied für Liverpool, al que llegan una serie de candidatos seleccionados por expertos. En su fase final, 9 participantes se disputan el puesto y son elegidos por un jurado y el televoto del público. Este año, la banda de rock Lord of the Lost y su tema 'Blood & Glitter' han resultado elegidos.

Australia

El país organizó su propia elección interna, al contrario que en los últimos años en los que el representante era elegido en el certamen Australia Decides. Los representantes elegidos fueron la banda Voyager y su tema 'Promise'

Armenia

La cadena pública del país, AMPTV, eligió en un proceso interno a su representante, Brunette, y su tema 'Future Lover' para actuar en la cita de Liverpool.

Austria

La televisión pública de Austria, la ORF, eligió de forma interna a Teya y Salena, con el tema 'Who The Hell Is Edgar?', como representantes en Eurovision.

Azerbaiyán

El país azerí escogió a sus representantes mediante un proceso interno organizado por la televisión pública, Ictimai TV. Los escogidos fueron los gemelos Bağmanovlar con su grupo, TuralTuranX, que interpretará el tema 'Tell Me More' en el escenario de Liverpool.

Bélgica

Bélgica organizó un certamen, Eurosong 2023, de cara a escoger a su representante para la cita de este año. Se celebró el 14 de enero y los 7 finalistas fueron escogidos por la televisión pública VRT. En la final, el voto se repartió entre el público y el jurado. El representante belga elegido fue Gustaph con la canción 'Because of You'.

Croacia

Croacia organiza el festival Dora, en el que se tiene en cuenta el voto del jurado especializado y el televoto del público. En esta edición, la 24ª, el ganador con la máxima puntuación fue la banda Let 3 y su tema 'Mama šč!', por lo que defenderán a su país en el escenario de Liverpool.

Chipre

En el caso de Chipre, la televisión pública del país llegó a un acuerdo con la discográfica Panik Records de Grecia y la City Pop Records de Australia para que el cantante australiano de origen grecochipriota, Andrew Lambrou, represente al país en Eurovisión 2023 con su tema 'Break a broken heart'.

República Checa

La televisión checa (ČT) decidió mantener el sistema de votación de 2022 y organizó nuevamente el concurso Eurovision Song CZ para elegir a su representante. La cadena pública abrió un plazo de candidaturas y seleccionó cinco finalistas, que participaron en una gala emitida por televisión el 30 de enero, con el público decidiendo el ganador.

El 7 de febrero se anunció que el grupo Vesna con la canción 'My sister's crown' habia sido la vencedora del certamen y la encargada de representar al país en Eurovisión.

Dinamarca

La televisión danesa organizó el Dansk Melodi Grand Prix para escoger, por medio del voto de un jurado profesional y del público a través de televoto, a su representante. El ganador fue el intérprete Reiley y su canción "Breaking my heart", que representarán a Dinamarca en el certamen de Liverpool.

Eslovenia

El grupo 'indie' rock Joker Out y su tema 'Carpe diem' fueron los escogidos como representantes eslovenos tras un proceso de selección interno de la televisión pública eslovena.

España

Desde 2022, España escoge a su representante de Eurovisión a través del certamen del Benidorm Fest. El año pasado fue la cantante Chanel y su tema 'SloMo' y ha sido la cantante Blanca Paloma y su tema 'Eaea'.

Los finalistas del Benidorm Fest son seleccionados por un jurado compuesto por profesionales de RTVE y de la industria musical. En la final participan 8 candidatos y el ganador se decide entre el voto de un jurado y el televoto del público.

Estonia

El país báltico escogió a su representante en el festival Eesti Laul como suele ser habitual. La canción seleccionada fue 'Bridges', de la cantante Alika.

Finlandia

La representación finlandesa se decide a través del certamen Uuden Musiikin Kilpailu, en el que una serie de candidatos escogidos previamente por un jurado participan en un show televisado en el que el público vota el 75% de la puntuación. El tema 'Cha cha cha' de Käärijä representará al país escandinavo en el certamen de 2023.

Francia

En esta ocasión y de manera sorprendente, el país galo seleccionó de forma interna a su candidato, y no a través del festival 'Eurovision France: C’est vous qui décidez', como se venía haciendo en años anteriores. La representación francesa correrá a cargo de La Zarra y su canción 'Évidemment'.

Georgia

La televisión pública de Georgia (GPB) anunció a Iru como la representante de Georgia en Eurovision. Iru es la vencedora de la versión georgiana de 'La Voz', e interpretará 'Echo', un tema compuesto por Giga Kukhiadnidze, autor de las tres canciones georginas ganadoras de Eurovisión Junior.

Grecia

La televisión pública del país heleno eligió por vía interna al representante griego en la cita eurovisiva. Será Victor Vernicos con el tema 'What they say'.

Islandia

En Islandia, la elección se realizó a través del certamen Söngvakeppnin, que cuenta con casi 30 años de tradición. La televisión pública RÚV escogió a 10 finalistas de entre 132 candidaturas para participar en el festival, que tuvo una semifinal y una final con 5 participantes y que constó de dos rondas: una con votos del jurado y otra con votos del público. El ganador fue Diljá con su tema 'Power'.

Irlanda

Irlanda organiza el certamen Eurosong para escoger a su representante. En esta ocasión, la banda Wild Youth y su tema 'We are one' obtuvieron la máxima puntuación del público y del jurado.

Israel

La televisión israelí escogió a través de un proceso de selección interno. La representante escogida es la cantante Noa Kirel con el tema 'Unicorn', escrito por ella y otros compositores entre los que se encuentra Doron Madalie, que escribió la canción 'Toy', ganadora de Eurovision en 2018.

Italia

El mítico Festival de San Remo decide al representante de Italia en el Festival de la Canción. En este caso, Marco Mengioni y su tema 'Due Vite' fueron los escogidos en el certamen para representar al país en Eurovisión 2023.

Letonia

El país báltico organiza su propia preselección nacional, el concurso Supernova, que este año celebró su octava edición. El grupo Sudden Lights y su tema 'Aijā' fueron los escogidos en el certamen.

Lituania

El certamen Pabandom iš Naujo! es la forma de Lituania para escoger a su representante en Eurovisión. La final de este concurso se rige por unas votaciones del público y el jurado al 50%. En la edición de este año, dividida en cinco galas desde su primera fase hasta la final, Monika Linkyte se convirtió en la abanderada de Lituania con el tema "Stay".

Malta

El concurso Malta Eurovision Song Contest organizado por la televisión maltesa decidió al representante del país insular en Eurovision 2023. El grupo The Busker obtuvo la representación gracias al televoto, por lo que serán los abanderados de Malta con el tema 'In the silence'

Moldavia

Moldavia organiza el certamen Etapa Naţională para escoger a su representante. En esta edición, en la que el voto del público y del jurado valen a partes iguales, Pasha Parfeny resultó elegida como ganadora con el tema "Soarele si luna".

Noruega

El país nórdico elige a su representante a través del Melodi Grand Prix, un certamen en el que un jurado internacional y el televoto del público seleccionan el tema ganador. En la edición de 2023, la cantante Alessandra y su tema "Queen of Kings" se impuso en el certamen noruego.

Países Bajos

Países Bajos escogió, a través de su televisión pública, a su representante para la edición de Eurovisión de este año. La representación neerlandesa correrá a cargo de Mia Nicolai y Dion Cooper y su tema 'Burning Daylight".

Polonia



Polonia celebra su propio certamen, Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizj, en el que el público y el jurado profesional escogen el tema que representa al país en la cita eurovisiva. En esta edición la ganadora fue Blanka y su tema 'Solo'.

Portugal



El país luso organiza su Festival da Cançao en el que votan tanto un jurado profesional como el público a través del televoto. En la edición de este año, la cantante Mimicat obtuvo la victoria y la representación portuguesa en Eurovisión con el tema 'Ai Coraçao'.

Reino Unido



Los anfitriones y subcampeones de la edición de 2022 han elegido internamente a su representante. La BBC fue la encargada de escoger a la abanderada del Reino Unido en el certamen de Liverpool. Será la cantante Mae Muller con el tema 'I Wrote A Song'

Rumanía



A través del certamen Selectia Nationala, los espectadores y un jurado deciden el tema que representa a Rumanía en el Festival de la Canción organizado por la UER. El cantante Theodor Andrei será el abanderado rumano en la cita con el tema 'D.G.T (off and on)'.

San Marino



Una voce per San Marino es el certamen encargado de escoger al representante sanmarinense en la cita eurovisiva, que estará representado este año por Piqued Jacks con el tema 'Like An Animal'

Serbia



La canción 'Samo mi se spava', la propuesta de Luke Black, obtuvo la victoria en el certamen Pesma Za Evroviziju que decide la representación serbia en el festival de Eurovisión, arrasando en las votaciones del jurado y del público.

Suecia



En Suecia, el certamen Melodifestivalen decide el representante el país escandinavo en el Festival de la Canción de Eurovisión. En la edición de este año, el público y el jurado encumbraron a Loreen, ganadora del Eurovisión en el año 2012, con el tema 'Tattoo'

Suiza



Suiza escogió al ganador del certamen helvético de La Voz, el cantante Remo Forrer, como su representante en Eurovisión 2023 con el tema Watergun. La selección se produjo de forma interna en la cadena de televisión pública suiza.

Ucrania

Ucrania organizó el certamen Vidbir 2023 para escoger a su representante de este año. Tras una votación del jurado y el televoto, el cantante Tvorchi y la canción 'Heart of steel' representarán a la vigente ganadora del Festival en la edición de 2023.