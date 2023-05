Acusan de violación a Shangela, concursante de 'Drag Race'

Shangela, una de las concursantes más recordadas del talent-show llamado RuPaul's Drag Race (EE UU) fue acusada de violación en una demanda civil presentada el miércoles contra ella.

La demanda alega que Darius Jeremy "DJ" Pierce, el nombre real de Shangela, violó a uno de los ex asistentes de producción del programa We're Here, Daniel McGarrigle, de HBO, mientras ella participaba en él.

McGarrigle, de 39 años, ha demandado por daños y perjuicios a Pierce, de 42 años, y a la productora del programa, Buckingham Television, por un incidente que según el demandante ocurrió en una habitación de hotel en Monroe, Luisiana, después de una fiesta de trabajo del programa, en febrero de 2020.

Según McGarrigle, el demandante, Shanguela le pagó en la fiesta varias copas y chupitos y después le pidió que le ayudara a hacer la maleta en el hotel, pues al día siguiente viajaban.

Según el demandante, estando alcoholizado, la estrella del programa le dijo: "Si quieres acostarte en mi cama hasta que te sientas mejor, puedes hacerlo", tras lo que McGarrigle se desmayó.

Al despertar, siempre según la acusación, descubrió que estaba semidesnudo, y que Pierce estaba "en la mitad inferior de su cuerpo, frotando su pene contra sus nalgas, intentando insertarse en su ano".

Pierce, por su parte, aseguró en un comunicado a la NBC que las acusaciones son "totalmente infundadas" y que "perpetúan estereotipos dañinos" que lo son no solo él sino también "para toda la comunidad".

"Esta acusación más reciente no es más que un intento de sacudirnos a mí y a una compañía de televisión de gran reputación", dijo Pierce. "Nadie debe dejarse engañar: no tiene base de hecho ni de derecho, y no tendrá éxito", avanzaba.

"Buckingham y HBO se toman muy en serio la seguridad y el bienestar del personal de nuestros programas, y Buckingham inició inmediatamente una investigación", dijo el representante de la productora del programa. "La investigación concluyó que no había pruebas suficientes para respaldar estas acusaciones", explicaba el mismo comunicado.